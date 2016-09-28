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Новости

384 РПЦ собрала 38 млн рублей на профилактику абортов

28.09.2016 Теги: аборты, рпц

Русская православная церковь собрала 38 млн рублей на профилактику абортов, передает Интерфакс со ссылкой на синодальный Отдел по церковной благотворительности.

Сообщается, что средства были собирались во всех российских храмах накануне Дня защиты детей. Их направят на создание центров гуманитарной помощи для женщин, находящихся на грани аборта.

В настоящее время работают свыше 60 церковных центров гуманитарной помощи, в которых нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, предметы гигиены, коляски, кроватки для детей и прочее. Кроме того, РПЦ организует работу по предабортному консультированию в женских консультациях.

Напомним, накануне патриарх Кирилл на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы»подписал петицию за запрет абортов в России. Авторы призывают запретить противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологий. РПЦ считает аборты «легальным убийством детей до рождения» и требует признать за зачатым ребенком «статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом».


4 комментария

1
Юрий . , 28 сентября 2016 в 18:23
Вот еще одно доказательство того, что не зря коммунисты отделили церковь от государства. Шоб не лезла куда не просят.
Но на россиян путинской России свалилась двойная беда. Государство прикормило церковь и та стала проводником любых его маразматических идей и бзиков.
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1
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 18:25
попам нужны олухи - которые будут содержать попов ...
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1
Фотий Ту , 28 сентября 2016 в 18:27
А могли ба вить рэпэцешники к Захарченке заблаговременно сходить, и от греха б его отвернули, и собрали бы намнооого больше.
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0
tchistiakov boris , 28 сентября 2016 в 18:42
... нищая госприслуга собрала 38 млн рублей с продажи алюминиевых крестиков
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