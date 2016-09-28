Русская православная церковь собрала 38 млн рублей на профилактику абортов, передает Интерфакс со ссылкой на синодальный Отдел по церковной благотворительности.

Сообщается, что средства были собирались во всех российских храмах накануне Дня защиты детей. Их направят на создание центров гуманитарной помощи для женщин, находящихся на грани аборта.

В настоящее время работают свыше 60 церковных центров гуманитарной помощи, в которых нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, предметы гигиены, коляски, кроватки для детей и прочее. Кроме того, РПЦ организует работу по предабортному консультированию в женских консультациях.

Напомним, накануне патриарх Кирилл на встрече с участниками общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы»подписал петицию за запрет абортов в России. Авторы призывают запретить противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологий. РПЦ считает аборты «легальным убийством детей до рождения» и требует признать за зачатым ребенком «статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом».