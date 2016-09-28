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381 Gunvor ответил на расследование «Дождя» о предполагаемом друге президента
Международная энергетическая группа Gunvor ответила на расследование телеканала «Дождь» о бывшем совладельце компании Петре Колбине. Об этом говорится на сайте нефтетрейдера.
Как заявили в компании, информация о том, что Колбин работал в группе Gunvor с 2005 до 2010 года, не соответствует действительности.
«В течение 2007 года Петр Колбин был миноритарным инвестором — в то время, когда компания стремилась диверсифицировать свою финансовую базу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что его участие в капитале не было стратегическим, а затем полностью прекратилось.
Ранее «Дождь» опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Петр Колбин, якобы являющийся другом детства президента России Владимира Путина, владел 10% нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко и Торбьорна Торнквиста, а также имел долю в компании «Сургутэкс». Телеканал утверждал, что бизнесом Колбин обзавелся после того, как в 2000 году получил личное письмо от недавно избранного президента.
Состояние Петра Колбина оценивается в $550 млн. В июле 2015 года он попал в санкционный список США за «оказание материальной поддержки» Геннадию Тимченко, на которого санкции были наложены еще в марте 2014 года.
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