Зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова.

«Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали. Об этом мы ответственно заявили сразу же после катастрофы 17 июля 2014 года», — сказал Конашенков, комментируя обнародованный в среду доклад международной следственной группы по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом.

В Минобороны поставили под сомнение выводы следственной группы.

«У всех данных, которые сегодня были представлены на брифинге следственной группы, два основных источника: интернет и спецслужбы Украины. Поэтому объективность этих сведений, а следовательно, и сделанных на их основе выводов, не может не вызывать сомнений», — заявил Интерфаксу представитель ведомства.

Ранее в среду расследование о крушении «Боинга» прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным.

В свою очередь в Госдуме данные доклада сочли диверсией, сделанной в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии.

Напомним, Международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.