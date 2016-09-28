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2758 Минобороны опровергло доставку «Бука» на Донбасс из России
Зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова.
«Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали. Об этом мы ответственно заявили сразу же после катастрофы 17 июля 2014 года», — сказал Конашенков, комментируя обнародованный в среду доклад международной следственной группы по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом.
В Минобороны поставили под сомнение выводы следственной группы.
«У всех данных, которые сегодня были представлены на брифинге следственной группы, два основных источника: интернет и спецслужбы Украины. Поэтому объективность этих сведений, а следовательно, и сделанных на их основе выводов, не может не вызывать сомнений», — заявил Интерфаксу представитель ведомства.
Ранее в среду расследование о крушении «Боинга» прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным.
В свою очередь в Госдуме данные доклада сочли диверсией, сделанной в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии.
Напомним, Международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.
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