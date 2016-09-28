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Новости

2758 Минобороны опровергло доставку «Бука» на Донбасс из России

28.09.2016 Теги: боинг, минобороны

Зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Игоря Конашенкова.

«Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали. Об этом мы ответственно заявили сразу же после катастрофы 17 июля 2014 года», — сказал Конашенков, комментируя обнародованный в среду доклад международной следственной группы по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом.

В Минобороны поставили под сомнение выводы следственной группы.

«У всех данных, которые сегодня были представлены на брифинге следственной группы, два основных источника: интернет и спецслужбы Украины. Поэтому объективность этих сведений, а следовательно, и сделанных на их основе выводов, не может не вызывать сомнений», — заявил Интерфаксу представитель ведомства.

Ранее в среду расследование о крушении «Боинга» прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным.

В свою очередь в Госдуме данные доклада сочли диверсией, сделанной в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии. 

Напомним, Международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.


49 комментариев

14
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:17
Может хватит уже? Реально стошнили. Развизжались. Жидкие на расправу, сволочи. Как убивать и новоросить - так первые, ять.
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4
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 19:33
теперь клевретам Путина можно сколько угодно опровергать с пеной у рта , слюнями и соплями - это уже ничего не изменит ... новые санкции на подходе ...
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4
Vladimir -Kiev , 28 сентября 2016 в 19:47
"Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали."
-----------
Формально да, одна пусковая установка комплексом не является. Хотя Боинг сбить смогла.
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2
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:51
Жалкие потуги МО РФ и прочих алмазантеев просто смешны.
Ответить 
3
Acid Burn , 28 сентября 2016 в 20:09
Это если спросить наркодилера: переправлял ли ты партию наркоты вчера? Догодайтесь какой будет реакция...
Ответить 
2
Макар Следопытов , 28 сентября 2016 в 20:16
Ой да кто им теперь верит? Только Вата.
Ответить 
0
Юрий Хотинский , 28 сентября 2016 в 20:51
Бук имеет две ракеты,кажись.
А это и есть комплекс.
Ответить 
13
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:17
Конашенков "ответственно ответил". Ё-мое, я чуть со стула от смеха не упал. Клоун в погонах.
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8
Irina Voloshina , 28 сентября 2016 в 19:23
«Никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе «Бук», российско-украинскую границу никогда не пересекали. Об этом мы ответственно заявили сразу же после катастрофы 17 июля 2014 года»
---------

А пусть докажут! А мы не верим!
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9
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:25
Не надо доказательств)))
Все сказал Гиркин. С самого начала. Комиссия просто подтвердила фактами всем давно известную исину.
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6
Доктор Ольга , 28 сентября 2016 в 19:30
Официального представитель Министерства обороны Игорь Конашенков это тот, который постоянно (самоцензура) про события в Сирии?
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3
Owod_ RUS , 28 сентября 2016 в 20:07
Тут не только МО, тут уже и "плясунья" из МИДа отметилась:

"Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно? - отметила Захарова. - Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль. Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу".
https://rg.ru/2016/09/28/mid-v...
Ответить 
1
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 20:29
Опираться на факты Леонтьева. Я же и говорю - клоуны из погорелого театра.
Ответить 
1
Anton Zuykov , 28 сентября 2016 в 20:45
"факты леонтьева..."
Такая же реальная штука, как любовь Гитлера к евреям.
Ответить 
6
Karl Hungus , 28 сентября 2016 в 19:20
мамой клялся?

нет? тогда не верю!
Ответить 
10
Юрий . , 28 сентября 2016 в 19:21
Граждане "букинисты" нажавшие на кнопку "пуск", если вы еще живы, бегите и прячтесь на Запад, не доводите до того что бы вы исчезли не только по заявления МО РФ, но и по жизни...
Ответить 
4
Владимир Василенко , 28 сентября 2016 в 19:28
Да они все уже на крючке. За ними наблюдают и ждут удобного момента. А те кто их ликвидирует - позднее тоже пойдут в расход.
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5
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 19:36
Юрий , да экипаж "Бука" с теми , кто его транспортировал - закопаны на следующий день после трагедии ... здесь Вы Путина сотоварищи явно недооцениваете ....
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2
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 19:22
https://rg.ru/2016/09/28/v-alm...

Мда, ребята, кто то из вас Путина не любит...

Или он имеет в виду что Бук мог и с территории России жахнуть?
Ответить 
4
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:24
Оооо, теплее уже. Скоро сознаются. Смешны их истерические и детские потуги.
Ответить 
5
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 19:26
"В "Алмаз-Антее" допустили ошибочный пуск ракеты из "Бука" по Boeing "
--
https://rg.ru/2016/09/28/v-alm...
Ответить 
0
Motors59 1 , 28 сентября 2016 в 19:42
Помнится меня заминусовали за мое утверждение,что экипаж был банально пьян.Нормальному человеку это трудно представить,но в армии это норма,тем более вдалеке от начальников сам Бог велел спрыснуть успешное прибытие на позицию и прочее.Наш человек поводов выпить придумает множество.Вслух этого конечно никто не скажет,вояки будут валить на неисправную технику,точнее на завод,а завод естественно на неопытных вояк.
Ответить 
2
Радик Морозов , 28 сентября 2016 в 20:04
Простите, чей экипаж?
Ответить 
0
Motors59 1 , 28 сентября 2016 в 20:49
Шахтерско-комбайнерский.
Ответить 
0
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 19:31
Уже подгорает
Ответить 
4
Дмитрий Липатников , 28 сентября 2016 в 19:26
Извините за буквоедство, но "опроверг" это когда, например, Захарченко показывает трудовую с 3500 лет беспорочной службы в обоснование доходов, словом, "опроверг" - убедительно доказал обратное.
А когда на словах... Отверг обвинения - может быть, опровергать ещё придется, думаю, непростое будет дело.
Ответить 
2
Алексей Бесфамильный , 28 сентября 2016 в 20:15
В случае с Захарченко у него стаж как минимум с палеозоя.
Ответить 
2
Иван Федоров , 28 сентября 2016 в 19:28
Игорь Конашенков это ж тот, которые о Су-25 говорил? ну ок
Ответить 
1
Owod_ RUS , 28 сентября 2016 в 20:01
"…а также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…" ©
Ответить 
2
Ирина Черненко , 28 сентября 2016 в 19:30
"...в среду расследование о крушении «Боинга» прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным..."
-----------------
Шо, опять весь мир объединился в едином порыве не дать "встать с колен скрепосакральной России и танцующим балеринам"?... )))
-------------------
"В свою очередь в Госдуме данные доклада сочли диверсией, сделанной в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии."
------------------
Эээээ...... Вообще-то, дата оглашения результатов расследования авиакатастрофы Боинга Следственной Комиссией Нидерландов была указана задолго до этой .... российской публикации соглашений по Сирии. С логикой не дружим, господа хорошие?! Хотя, о чем это я..... Вот в диверсиях вы действительно - уууууух!.... ((
Ответить 
1
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:32
Пациенты суетятся.
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-17
Евгений самарский , 28 сентября 2016 в 19:33
Из сегодняшнего доклада о сбитом Боинге... В расследовании были задействованы около 100(сто!!!) следователей и других экспертов. Они изучили более пяти млн ( 5 000 000 !!!) сайтов, более четырех миллионов (4 000 000!!!) фото- и видеоматериалов, более 200 (двести!!!) свидетелей дали показания.
Все, дальше этот бред можно было не читать и не слушать.
Странно, что не показали видеоролик где Путин по телефону читает смс-ку о сбитом Боинге и кричит ВАУ!!! )))))
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6
Konst Konst , 28 сентября 2016 в 19:38
Давайте, расскажите нам про карлосов - шмарлосов и волошиных)))) Клоуны ольгинские. Ребята, Гиркин сказал, кто сбил самолет. Вы упорно игнорируете этот факт. Все, отвяньте.
Ответить 
2
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 19:38
Евгений самарский , 28 сентября 2016 в 19:33
--
Ну так не читайте. Скатертью дорога.
Ответить 
4
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 19:40
Ну российские следователи сами странички фотошопят в инете, и дела заводят. А по делу Савченко сколько свидетелей опросили? 10 тысяч?
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2
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 19:43
Всех не успели. Только тех, кого "она била промеж ног".
Ответить 
2
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 19:35
Вопрос :
выдадут ли Гиркина по запросу следствия ?

Моё мнение - вполне могут "как бы" выдать. Как "знак доброй воли".
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1
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 19:38
Чтобы он вообще все спалил? Да и с чего Вы решили что он еще коптит?
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1
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 19:46
Я и говорю "как бы".

Вроде в ВК что-то пишет...
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