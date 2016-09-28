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Новости

949 Полиция задержала более 20 чиновников Ространснадзора

28.09.2016 Теги: взяточничество, задержания, полиция

Полиция задержала более 20 сотрудников Ространснадзора по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.

«Полицейские установили организованную группу, которая подозревается в организации покровительства коммерческих организаций, осуществляющих перевозку пассажиров в Московском регионе и субъектах России, за денежное вознаграждение», — сказала она.

По словам Волк, в ходе более 20 обысков по месту жительства и работы  были изъяты 15 оформленных на подставных лиц банковских карт, на которые переводились деньги; материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение и списки организаций, с которых вымогались деньги.

По версии следствия, общая сумма взяток составила не менее 1,15 млн рублей.

Ранее в среду сотрудники правоохранительных органов начали обыски в здании московского управления Ространснадзора. Следственные действия, в том числе, проходили у начальника столичного управления Игоря Суржика, государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Дениса Зуева.


4 комментария

1
ашим .н , 28 сентября 2016 в 20:25
1.15 млн рублей на 20 человек. После Захарченко это милые,безвинные подарки.Как шоколадка секретарше.
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0
Кот Учёный , 28 сентября 2016 в 20:35
А возвращённые государству деньги быстренько найдут новых рачительных хозяев?
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0
Oleg Verkhoturov , 28 сентября 2016 в 20:42
в среду сотрудники правоохранительных органов начали обыски в здании московского управления Ространснадзора
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Поверю в чистоту их намерений и помыслов, когда в Кремле шмон начнут... ))
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0
Вадим Агеев , 28 сентября 2016 в 20:47
коррупция насквозь пропитана в госсистеме , менять надо всех, а не применять точечные удары на публику...
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