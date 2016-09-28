Новости
949 Полиция задержала более 20 чиновников Ространснадзора
Полиция задержала более 20 сотрудников Ространснадзора по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.
«Полицейские установили организованную группу, которая подозревается в организации покровительства коммерческих организаций, осуществляющих перевозку пассажиров в Московском регионе и субъектах России, за денежное вознаграждение», — сказала она.
По словам Волк, в ходе более 20 обысков по месту жительства и работы были изъяты 15 оформленных на подставных лиц банковских карт, на которые переводились деньги; материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение и списки организаций, с которых вымогались деньги.
По версии следствия, общая сумма взяток составила не менее 1,15 млн рублей.
Ранее в среду сотрудники правоохранительных органов начали обыски в здании московского управления Ространснадзора. Следственные действия, в том числе, проходили у начальника столичного управления Игоря Суржика, государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Дениса Зуева.
Фото дня
Блог редакции
РПЦ собрала 38 млн рублей на профилактику абортов
В Госдуме назвали диверсией итоги расследования о крушении «Боинга»
Минздрав посчитал вывод абортов из системы ОМС угрозой для здоровья женщины
Россия ответила на доклад о крушении малайзийского «Боинга»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе22758
-
30 тысяч марафонцев в Москве964
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+44244
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2346
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге587
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6102
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
Ваша и таких как вы, проблема одна - упрощение! Нельзя упрощать мир...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Николай Ш , 28 сентября 2016 в 17:18 О чём спорить? Вооружённые Силы...
Знакомьтесь: Дюмин и Володин. Начало долгого кастинга преемника
Здесь подробнее - http://www.jourclub.ru/32/978/
Самое читаемое
«Реально «Единую Россию» поддержали 15% избирателей». Интервью физика Сергея Шпилькина241414
Полковнику никто не спишет235177
«Он был тенью»150708
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
4 комментария