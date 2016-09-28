Полиция задержала более 20 сотрудников Ространснадзора по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел Ирину Волк.

«Полицейские установили организованную группу, которая подозревается в организации покровительства коммерческих организаций, осуществляющих перевозку пассажиров в Московском регионе и субъектах России, за денежное вознаграждение», — сказала она.

По словам Волк, в ходе более 20 обысков по месту жительства и работы были изъяты 15 оформленных на подставных лиц банковских карт, на которые переводились деньги; материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение и списки организаций, с которых вымогались деньги.

По версии следствия, общая сумма взяток составила не менее 1,15 млн рублей.

Ранее в среду сотрудники правоохранительных органов начали обыски в здании московского управления Ространснадзора. Следственные действия, в том числе, проходили у начальника столичного управления Игоря Суржика, государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Дениса Зуева.