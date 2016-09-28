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Новости

920 Прокурор попросил приговорить пенсионера к обязательным работам за репост в «ВКонтакте»

28.09.2016 Теги: вконтакте, прокуроры, экстремизм

Прокурор попросил приговорить 62-летнего охранника асфальтобетонного завода к обязательным работам за репост в социальной сети «ВКонтакте». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Евгений Губин.

«Государственный обвинитель попросил суд признать Николая Егорова виновным и назначить ему наказание в виде 360 часов обязательных работ»,— сказал защитник.

Пенсионер обвиняется в возбуждении ненависти по признаку национальности. Поводом для этого послужил репост материала публициста Бориса Стомахина на личной странице Егорова в соцсети. Сам обвиняемый утверждает, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту в силу ограниченных знаний о работе в интернете имеет большое количество людей.

Как отметил адвокат, письмо Стомахина, которое якобы опубликовал пенсионер, ранее было признано экстремистским материалом.

Цивильский районный суд Чувашии отложил заседание, где выступит защита Егорова, до 13 октября.

В последнее время в России все чаще возбуждаются дела об экстремизме из-за сообщений в соцсетях, репостов и картинок. Так, жителя Подмосковья заподозрили в экстремизме за видео в соцсетях.

Первым россиянином, обратившимся в Европейский суд по правам человека с жалобой на приговор за репост в социальных сетях стал челябинский блогер Константин Жаринов. В марте 2014 года он опубликовал на своей странице пост запрещенного в России «Правого сектора». Несмотря на то, что суд запретил деятельность организации спустя полгода после этого, Жаринова признали виновным и приговорили к двум годам колонии. Позднее он был амнистирован.


4 комментария

1
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 20:45
что то Россия все больше напоминает концлагерь ....
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0
Юрий Хотинский , 28 сентября 2016 в 21:02
Почему напоминает?
Со времен Золотой Орды,концлагерь- страна Моксель существует и поныне
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0
ашим .н , 28 сентября 2016 в 20:59
Хотел научиться (репостить,репостировать или как там правильно) Теперь не буду.Ну их нафиг.
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0
Lenty Vini , 28 сентября 2016 в 21:01
не поможет .... если уж родился в России - от судьбы уже не уйдешь .... или - уже не ушел ....
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