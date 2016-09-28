Конституционный суд отказался принимать к рассмотрению запрос депутатов Госдумы с просьбой проверить норму о сносе самостроя на предмет ее соответствия Конституции. Об этом сообщается на сайте суда.

В опубликованном документе сказано, что право на частную собственность в России охраняется законом, однако закрепленные в статье 35 гарантии предоставляются лишь в отношении права, возникшего на законных основаниях.

«Что касается создания или возведения самовольной постройки на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей, то в этих случаях органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе самовольной постройки», — заключили в Конституционном суде.

Судьи подчеркнули, что положение Гражданского кодекса, регламентирующее данный вопрос, «не может рассматриваться как нарушающее чьи-либо конституционные права в аспекте, указанном в запросе».

Ранее в апреле депутаты Госдумы Владимир Родин из КПРФ, Александр Агеев из «Справедливой России» и Виталий Золочевский из ЛДПР решили направить запрос в Конституционный суд с просьбой проверить нормы, позволившие в феврале во внесудебном порядке сносить здания.

Напомним, в декабре 2015 года правительство Москвы решило снести 104 объекта, признанных самостроем. В ночь с 8 на 9 февраля столичные власти приступили к сносу торговых павильонов и ларьков.

28 июня был опубликован второй список объектов недвижимости, которые город считает самостроем и намерен снести в ближайшие два месяца. Входящие в него объекты расположены во всех округах Москвы, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского. В перечень вошли 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования, либо в полосах отвода инженерных сетей.