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Новости

848 Страны ОПЕК решили ограничить добычу нефти

28.09.2016 Теги: нефть, цены

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на переговорах в Алжире пришли к соглашению об ограничении добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в картеле.

По словам собеседников агентства, добыча будет сокращена до уровня 32,5 млн баррелей в день. 

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщало, что партнеры по организации рекомендовали Саудовской Аравии снизить до 10,145 млн баррелей в сутки, квоту для Ирана ограничили 3, 7 млн баррелей.

Нигерию и Ливию предлагается освободить от сокращения добычи, поскольку оба государства страдают от последствий гражданской войны и действий повстанцев.

За последние несколько недель в ОПЕК обсуждались различные варианты мер, направленных на стабилизацию нефтяного рынка. В августе ОПЕК снизила уровень добычи нефти до 33 млн баррелей в день.

В феврале Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о замораживании добычи нефти при условии, что другие крупные страны-производители последуют этому примеру. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран отказался присоединиться к сделке по заморозке, заявив, что хочет нарастить добычу до уровня в более, чем 4 млн баррелей.


4 комментария

2
andy klimens , 28 сентября 2016 в 22:11
а как с американскими сланцевиками договариваться будут, в пиндостание у Обамы Бастрык-СК и Басман-суда нет
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0
Вадим Галенский , 28 сентября 2016 в 22:35
Самое смешное, что РФ как раз о сокращении добычи ничего не говорит, а только увеличивает добычу. Похоже Путин решил "развести" арабов по-брежневски, вы ребята сокращайте, а мы вместо вас будем нефть с газом продавать проклятой Гейропе. Только в эту классическую схему не вписывается США, с их сланцевым газом и нефтью, им поднятие цен только на руку, да и технологии энергосбережения и переход на електромобили, дорогая нефть ещё больше подстегнёт. Посмотрим чем закончится эта душераздирающая история для нефтебанановых стран.
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0
Володя Морозов , 28 сентября 2016 в 22:47
Ничем. Без принципиальных реформ еще лет 20 можно подрыгаться, но о каком-либо развитии речь не идет.
В отношении России вообще сложно понять, что должно стимулировать к позитивным переменам, если даже цена в 120$ за баррель экономике на пользу не пошла.
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0
Бен Джойс , 28 сентября 2016 в 22:58
уже как 1000 лет, соседи думают, ПОЧЕМУ?
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