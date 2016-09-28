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848 Страны ОПЕК решили ограничить добычу нефти
Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на переговорах в Алжире пришли к соглашению об ограничении добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в картеле.
По словам собеседников агентства, добыча будет сокращена до уровня 32,5 млн баррелей в день.
Ранее в среду агентство Bloomberg сообщало, что партнеры по организации рекомендовали Саудовской Аравии снизить до 10,145 млн баррелей в сутки, квоту для Ирана ограничили 3, 7 млн баррелей.
Нигерию и Ливию предлагается освободить от сокращения добычи, поскольку оба государства страдают от последствий гражданской войны и действий повстанцев.
За последние несколько недель в ОПЕК обсуждались различные варианты мер, направленных на стабилизацию нефтяного рынка. В августе ОПЕК снизила уровень добычи нефти до 33 млн баррелей в день.
В феврале Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о замораживании добычи нефти при условии, что другие крупные страны-производители последуют этому примеру. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран отказался присоединиться к сделке по заморозке, заявив, что хочет нарастить добычу до уровня в более, чем 4 млн баррелей.
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