Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на переговорах в Алжире пришли к соглашению об ограничении добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в картеле.

По словам собеседников агентства, добыча будет сокращена до уровня 32,5 млн баррелей в день.

Ранее в среду агентство Bloomberg сообщало, что партнеры по организации рекомендовали Саудовской Аравии снизить до 10,145 млн баррелей в сутки, квоту для Ирана ограничили 3, 7 млн баррелей.

Нигерию и Ливию предлагается освободить от сокращения добычи, поскольку оба государства страдают от последствий гражданской войны и действий повстанцев.

За последние несколько недель в ОПЕК обсуждались различные варианты мер, направленных на стабилизацию нефтяного рынка. В августе ОПЕК снизила уровень добычи нефти до 33 млн баррелей в день.

В феврале Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о замораживании добычи нефти при условии, что другие крупные страны-производители последуют этому примеру. Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран отказался присоединиться к сделке по заморозке, заявив, что хочет нарастить добычу до уровня в более, чем 4 млн баррелей.