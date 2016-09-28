Госсекретарь США Джон Керри предупредил Москву о намерении приостановить взаимодействие по Сирии. Об этом он сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в телефонном разговоре, передает Интерфакс.

"Он информировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить американо-российское взаимодействие по Сирии, включая создание Совместного исполнительного центра, до тех пор, пока Россия не предпримет немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня», — сказал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

«Госсекретарь выразил серьезную озабоченность по поводу ухудшающейся ситуации в Сирии, в частности, продолжающимися атаками России и сирийского режима на больницы, водопроводные сети и другую гражданскую инфраструктуру», — добавил он.

На прошлой неделе Россия и США пытались договориться о возобновлении режима прекращения боевых действий.

Напомним, 22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо после того, как она официально объявила об окончании перемирия. Причиной стало то, что «боевики» используют перемирие лишь для накопления сил. С таким комментарием ранее выступил представитель российской армии. Это произошло после недельного перемирия, достигнутого в ходе переговоров России и США