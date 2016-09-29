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Новости

1755 Кремль назвал итоги расследования крушения «Боинга» в Донбассе «предварительными»

29.09.2016 Теги: боинг, кремль, песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад международной следственной группы по расследованию катастрофы  пассажирского «Боинга» в Донбассе нельзя считать «окончательной правдой». Эту позицию он озвучил в эфире Би-би-си.

По словам представителя главы государства, выводы группы следователей являются предварительными.

Отвечая на вопрос ведущего программы HardTalk Стивена Сакура о выводах комиссии, согласно которым комплекс «Бук» был доставлен в Донбасс из России, Песков заявил: «Мы не видели никаких доказательств… Готов поспорить, что вы не видели никаких доказательств этих заявлений».

Напомним, накануне международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.

В ответ на это Минобороны России заявило, что зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Ведомство поставило под сомнение выводы следственной группы.

Расследование о крушении «Боинга»также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным.

В свою очередь в Госдуме данные доклада сочли диверсией, сделанной в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии. 

Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств. 

 

3 комментария

1
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 09:00
Для Кремля никакие, самые достоверные сведения, не будут признаны доказательствами.. На любое документальное или визуальное свидетельство или самое тщательное и убедительное расследование, Кремль скажет - настамнет, адокажь..
Как и 95% населения России.. При этом нагло ухмыляясь.
А мир беспомощно вздохнет и разведет руками - мы сделали всё, что смогли..
Единственно, что может сделать мировое сообщество - это бойкотировать преступника, но даже на это никто не пойдёт.
Многие комментаторы на этом форуме предрекают кары египетские кремлевскому режиму, но боюсь не все дождутся справедливости.. Кому сейчас до 40, может и доживут до судного дня..
Такова селяви, увы..
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1
Tim Krauzer , 29 сентября 2016 в 09:01
"Алмаз-Антей": ракету по MH17 могли выпустить по ошибке.........бла-бла-бла
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0
Алексей Бесфамильный , 29 сентября 2016 в 09:07
Ну хоть хватило ума не нести чуши про политическую ангажированность, как все остальные.
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