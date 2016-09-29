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1755 Кремль назвал итоги расследования крушения «Боинга» в Донбассе «предварительными»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад международной следственной группы по расследованию катастрофы пассажирского «Боинга» в Донбассе нельзя считать «окончательной правдой». Эту позицию он озвучил в эфире Би-би-си.
По словам представителя главы государства, выводы группы следователей являются предварительными.
Отвечая на вопрос ведущего программы HardTalk Стивена Сакура о выводах комиссии, согласно которым комплекс «Бук» был доставлен в Донбасс из России, Песков заявил: «Мы не видели никаких доказательств… Готов поспорить, что вы не видели никаких доказательств этих заявлений».
Напомним, накануне международная следственная группа представила официальные итоги расследования о крушении «Боинга». Эксперты доказали, что самолет был сбит из поселка Первомайский, который контролировался сепаратистами, а «Бук» был доставлен туда с территории России.
В ответ на это Минобороны России заявило, что зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу России и Украины. Ведомство поставило под сомнение выводы следственной группы.
Расследование о крушении «Боинга»также прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала его предвзятым и политически мотивированным.
В свою очередь в Госдуме данные доклада сочли диверсией, сделанной в ответ на публикацию Россией части соглашения по Сирии.
Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане десяти государств.
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