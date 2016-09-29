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Новости

2057 Reuters узнал о жестких вариантах ответа Вашингтона на события в Сирии

29.09.2016 Теги: асад, сирия, сша

В администрации президента США Барака Обамы  задумались о принятии более серьезных мер в ответ на возобновление боевых действий в сирийском Алеппо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских высокопоставленных лиц.

По словам источников агентства, США практически не надеятся на дипломатическое урегулирование вопроса с Россией. Среди возможных мер – авиаудары по позициям сил правительственных сирийских войск. Однако в этом случае под удары могут попасть российские военнослужащие, поэтому в администрации президента Соединенных штатов склоняются к более мягкому варианту – разрешить союзникам в Персидском заливе снабжать повстанцев более современным оружием.  Ранее Обама выступал против такого сценария, отмечают источники агентства.

По словам собеседника, США необходимо сначала прекратить переговоры с Россией и только потом приступать к активным действиям.

Напомним, накануне Госсекретарь США Джон Керри предупредил Москву о намерении приостановить взаимодействие по Сирии до тех пор, пока Россия не предпримет «немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня».

Напомним, 22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо после того, как она официально объявила об окончании перемирия. Причиной стало то, что «боевики» используют перемирие лишь для накопления сил. С таким комментарием ранее выступил представитель российской армии. Это произошло после недельного перемирия, достигнутого в ходе переговоров России и США.


6 комментариев

-2
Dmitri Khripko , 29 сентября 2016 в 08:50
Первый удар бомб коалиции по сирийским и российским военным станет началом конца.
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2
Васо Днепровский , 29 сентября 2016 в 09:02
Сударь, вы слегка опоздали... По сирийским уже били на прошлой неделе. По слухам даже нескольких "ихтамнетов" попали в печальные списки.
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-1
Dmitri Khripko , 29 сентября 2016 в 09:07
Я имел в виду намеренный. Хотя и тот был, безусловно, намеренный, который опять выдали за "ошибку".
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0
Николай Ш , 29 сентября 2016 в 09:04
Dmitri Khripko , 29 сентября 2016 в 08:50
Первый удар бомб коалиции по сирийским и российским военным станет началом конца.
______
Чьего именно конца?! Конца оффшоров и дворцов на Лазурном берегу?
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0
Dmitri Khripko , 29 сентября 2016 в 09:07
Думается, всё будет гораздо трагичнее...
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0
Юрий Литвинов , 29 сентября 2016 в 09:08
Конца эпохи виолончелей.
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