В администрации президента США Барака Обамы задумались о принятии более серьезных мер в ответ на возобновление боевых действий в сирийском Алеппо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских высокопоставленных лиц.

По словам источников агентства, США практически не надеятся на дипломатическое урегулирование вопроса с Россией. Среди возможных мер – авиаудары по позициям сил правительственных сирийских войск. Однако в этом случае под удары могут попасть российские военнослужащие, поэтому в администрации президента Соединенных штатов склоняются к более мягкому варианту – разрешить союзникам в Персидском заливе снабжать повстанцев более современным оружием. Ранее Обама выступал против такого сценария, отмечают источники агентства.

По словам собеседника, США необходимо сначала прекратить переговоры с Россией и только потом приступать к активным действиям.

Напомним, накануне Госсекретарь США Джон Керри предупредил Москву о намерении приостановить взаимодействие по Сирии до тех пор, пока Россия не предпримет «немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня».

Напомним, 22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо после того, как она официально объявила об окончании перемирия. Причиной стало то, что «боевики» используют перемирие лишь для накопления сил. С таким комментарием ранее выступил представитель российской армии. Это произошло после недельного перемирия, достигнутого в ходе переговоров России и США.