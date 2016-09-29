В Сахаровском центре в Москве неизвестный облил краской фотографии, посвященные войне на Украине. Об этом сообщается на странице центра в фейсбуке.

Инцидент произошел вечером 28 сентября. Залитыми краской из баллончика оказались работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко. На одной из них запечатлены бойцы батальона «Донбасс», на другой — украинские солдаты в аэропорту Донецка.

Организаторы выставки заявили, что фотографии не будут восстановлены, так как центр не может гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей выставки.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что злоумышленник назвал одного из фотографов «фашистом». Полицейские попытались задержать хулигана, но ему удалось скрыться.

Напомним, накануне нападению подверглась выставка «Джок Стерджес. Без смущения», на которой представлены фотографии семей нудистов. Некий Александр Петрунько облил работы фотографа Стерджеса мочой из пластиковой бутылки. Замоскворецкий суд Москвы признал его действия хулиганством и арестовал мужчину на семь суток.