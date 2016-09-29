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Новости

1942 В Сахаровском центре неизвестный облил краской фотографии с войны на Украине

29.09.2016 Теги: выставки, донбасс, фото, хулиганство

 В Сахаровском центре в Москве неизвестный облил краской фотографии, посвященные войне на Украине. Об этом сообщается на странице центра в фейсбуке.

Инцидент произошел вечером 28 сентября. Залитыми краской из баллончика оказались работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко. На одной из них запечатлены бойцы батальона «Донбасс», на другой — украинские солдаты в аэропорту Донецка.

Организаторы выставки заявили, что фотографии не будут восстановлены, так как центр не может гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей выставки.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что злоумышленник назвал одного из фотографов «фашистом». Полицейские попытались задержать хулигана, но ему удалось скрыться.

Напомним, накануне нападению подверглась выставка «Джок Стерджес. Без смущения», на которой представлены фотографии семей нудистов. Некий Александр Петрунько облил работы фотографа Стерджеса мочой из пластиковой бутылки. Замоскворецкий суд Москвы признал его действия хулиганством и арестовал мужчину на семь суток.


2 комментария

0
ашим .н , 29 сентября 2016 в 09:03
Крушить и чувствовать себя создателем.
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1
Алексей Бесфамильный , 29 сентября 2016 в 09:06
Хех... направление понятно

1966 год. Новый министр общественной безопасности Се Фучжи заявил перед собранием сотрудников китайской милиции: «Мы не можем зависеть от рутинного судопроизводства и от уголовного кодекса. Ошибается тот, кто арестовывает человека за то, что он избил другого… Стоит ли арестовывать хунвейбинов за то, что они убивают [врагов культурной революции]? Я думаю так: убил так убил, не наше дело… Мне не нравится, когда люди убивают, но если народные массы так ненавидят кого-то, что их гнев нельзя сдержать, мы не будем им мешать… Народная милиция должна быть на стороне хунвейбинов, объединиться с ними, сочувствовать им, информировать их…»
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