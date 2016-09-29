Новости
107 Начальника московского Ространснадзора задержали по делу о взятках
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления Ространснадзора по Москве Игоря Суржика по подозрению в получении взятки. Об этом Интерфаксу сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Как отметили в СКР, Суржик стал вторым фигурантом дела о взятках. Ранее был задержан инспектор автодорожного надзора Артем Высоцкий.
Накануне в здании московского управления Ространснадзора прошли обыски. По словам официального представителя министерства внутренних дел Ирины Волк, полиция задержала более 20 сотрудников Ространснадзора по подозрению во взяточничестве.
«Полицейские установили организованную группу, которая подозревается в организации покровительства коммерческих организаций, осуществляющих перевозку пассажиров в Московском регионе и субъектах России, за денежное вознаграждение», — сказала она.
По словам Волк, в ходе более 20 обысков по месту жительства и работы были изъяты 15 оформленных на подставных лиц банковских карт, на которые переводились деньги, материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, и списки организаций, с которых вымогались деньги.
Фото дня
Блог редакции
Страны ОПЕК решили ограничить добычу нефти
КС отказал депутатам в рассмотрении запроса о сносе павильонов в Москве
Прокурор попросил приговорить пенсионера к обязательным работам за репост в «ВКонтакте»
Атлантика. Политика. Кино
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе22898
-
30 тысяч марафонцев в Москве1123
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+44600
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2382
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге611
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6153
Самое обсуждаемое
Попить чайку с украинцами
Ваша и таких как вы, проблема одна - упрощение! Нельзя упрощать мир...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Николай Ш , 28 сентября 2016 в 17:18 О чём спорить? Вооружённые Силы...
Знакомьтесь: Дюмин и Володин. Начало долгого кастинга преемника
Тимофей, единственное, что я увидел существенное:: "Если же он подаст...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет237312
«Он был тенью»152988
Знакомьтесь: Дюмин и Володин. Начало долгого кастинга преемника101904
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев