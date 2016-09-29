Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления Ространснадзора по Москве Игоря Суржика по подозрению в получении взятки. Об этом Интерфаксу сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Как отметили в СКР, Суржик стал вторым фигурантом дела о взятках. Ранее был задержан инспектор автодорожного надзора Артем Высоцкий.

Накануне в здании московского управления Ространснадзора прошли обыски. По словам официального представителя министерства внутренних дел Ирины Волк, полиция задержала более 20 сотрудников Ространснадзора по подозрению во взяточничестве.

«Полицейские установили организованную группу, которая подозревается в организации покровительства коммерческих организаций, осуществляющих перевозку пассажиров в Московском регионе и субъектах России, за денежное вознаграждение», — сказала она.

По словам Волк, в ходе более 20 обысков по месту жительства и работы были изъяты 15 оформленных на подставных лиц банковских карт, на которые переводились деньги, материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, и списки организаций, с которых вымогались деньги.