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1592 Минфин предложил повысить единый налог для малого бизнеса
Единый налог на вмененный доход для малого бизнеса (ЕНВД) могут повысить. Такое предложение содержится в законопроекте Минфина, пишет РБК.
По данным издания, в документе о налоговых вычетах для предпринимателей, купивших кассовые аппараты нового образца, предлагается возобновить ежегодное увеличение ЕНВД и изменить механизм определения его коэффициента. Его предлагают рассчитывать сразу на три года, а не год, как это происходит на данный момент.
«В предстоящие три года повышающий коэффициент-дефлятор, от которого зависит величина ЕНВД, предложено увеличить на 14,7% (в 2017 году — на 5,17%, в 2018 году — на 4,81% и в 2019 году — на 4,09%)», — пишет РБК.
По мнению ведомства, это «обеспечит предсказуемость роста налоговой нагрузки» для малого бизнеса.
Как отмечает издание, если предложение министерства будет принято, налог для малых предприятий к 2019 году вырастет почти на 15%.
Раньше ЕНВД ежегодно увеличивался за счет регулярного роста повышающего коэффициента-дефлятора. В 2016 году дефлятор, который должен учитывать рост потребительских цен, по решению Минфина был заморожен на уровне 2015 года из-за сложной экономической ситуации.
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