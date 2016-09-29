Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1592 Минфин предложил повысить единый налог для малого бизнеса

29.09.2016 Теги: бизнес, минфин, налоги

Единый налог на вмененный доход для малого бизнеса (ЕНВД) могут повысить. Такое предложение содержится в законопроекте Минфина, пишет РБК.

По данным издания, в документе о налоговых вычетах для предпринимателей, купивших кассовые аппараты нового образца, предлагается возобновить ежегодное увеличение ЕНВД и изменить механизм определения его коэффициента. Его предлагают рассчитывать сразу на три года, а не год, как это происходит на данный момент.

«В предстоящие три года повышающий коэффициент-дефлятор, от которого зависит величина ЕНВД, предложено увеличить на 14,7% (в 2017 году — на 5,17%, в 2018 году — на 4,81% и в 2019 году — на 4,09%)», — пишет РБК.

По мнению ведомства, это «обеспечит предсказуемость роста налоговой нагрузки» для малого бизнеса.

Как отмечает издание, если предложение министерства будет принято, налог для малых предприятий к 2019 году вырастет почти на 15%.

Раньше ЕНВД ежегодно увеличивался за счет регулярного роста повышающего коэффициента-дефлятора. В 2016 году дефлятор, который должен учитывать рост потребительских цен, по решению Минфина был заморожен на уровне 2015 года из-за сложной экономической ситуации.


11 комментариев

2
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 09:45
А еще мы самые умные и красивые. Мочи, ребята! (с) Казибота-шоу
Ответить 
3
Николай Ш , 29 сентября 2016 в 09:47
По мнению ведомства, это «обеспечит предсказуемость роста налоговой нагрузки» для малого бизнеса.
_____
А вот по моему наивному мнению - это обеспечит дальнейшее "затенение" МСБ и закрытие части предприятий в виду нерентабельности....
Ответить 
4
Сергей Дюмин , 29 сентября 2016 в 09:50
У Минфина других предложений не бывает, кроме как повысить, ввести, добавить, обобрать, отобрать...
Ответить 
1
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 10:31
Да оборзели они там совсем, все наперекор Путину
Ответить 
2
Юрий Никольский , 29 сентября 2016 в 09:54
Все поборы имеют тенденцию к повышению.
Для скрытия этого факта Путин регулярно говорит, что налоги повышаться не будут.
Минфин находится в позиции, когда обязан выполнять социальные обязательства, а при этом удовлетворить аппетиты военщины.
Будем и дальше видеть, как растет плата за езду по дорогам, за парковку, за жилье...
Все это закончится, когда уровень жизни населения упадет к уровню 90-х годов.
А до этого, как показывают последние 2 года кризиса, власть не захочет допустить в свою среду людей, способных сформировать программу развития вместо программы роста налогов (об этом на http://www.novayagazeta.ru/col...).
Люди выходят на массовые протесты, когда доведены до отчаяния. Власть меняет бездарных руководителей аппаратов и министров, когда начинает опасаться открытого бунта.
Ответить 
4
Алексей НеВажно , 29 сентября 2016 в 09:55
У меня стойкое ощущение, что у нас в правительстве работают люди с образованием на уровне 5-го класса средней школы. Они до пропорции дошли, а дальше - все... Ставку повысим - денег в бюджет соберем пропорционально больше! А то, какая часть бизнеса уйдет в тень - это слишком сложно для них.
Ответить 
4
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 10:10
так .... налог на тунеядцев есть , курортный налог есть , новые налоги на дальнобойщиков - есть , новые налоги на малый бизнес предлагаются ... а какое брехло разливалось по телику - что никаких новых налогов россияне платить не будут , напомните , а ?
Ответить 
2
Маркус Грёнхольм , 29 сентября 2016 в 10:16
Ну да, надо ж чинушам затыкать дыры в стремительно худеющем бюджете. Всё за счёт населения, естественно. А очевиднейший вариант "меньше воровать самим" никем даже в мыслях не рассматривается.
Ответить 
0
Александр Мороховец , 29 сентября 2016 в 10:36
Очередной шаг в сторону поддержки малого бизнеса. И, видимо, не последний.
Ответить 
1
александра панова , 29 сентября 2016 в 10:54
Президент создал комиссию, которая будет следить за выполнением его указов. Вот надо посмотреть как минфин выполняет его указы.
Ответить 
0
Otto Traumer , 29 сентября 2016 в 11:00
"Государственником можно быть, когда государство заботится о своих гражданах. Но если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче."© Ж. И. Алферов

Точнее и не скажешь, наверное.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 сентября
28 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама