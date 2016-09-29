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Новости

1818 Госдеп США предупредил о возможных атаках на российские города из-за действий в Сирии

29.09.2016 Теги: россия, сирия, терроризм

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби предупредил, что последствиями действий Москвы в Сирии могут стать нападения боевиков на российские города. Об этом он заявил во время брифинга, передает РИА Новости. 

По словам представителя Госдепа, боевики продолжат пользоваться вакуумом власти для расширения своих операций, а акции террористов будут, «несомненно», включать в себя «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам».

«И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты», — заявил Кирби.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в фейсбуке написала, что такие высказывания Кирби «больше похожи на команду «фас», чем на комментарий дипломата».

«Этим (терактами, экстремизмом) займутся «умеренные»? Те самые, которых полгода Вашингтон не может отделить от Нусры?», — написала Захарова.  

Накануне Госсекретарь США Джон Керри предупредил Москву о намерении приостановить взаимодействие по Сирии до тех пор, пока Россия не предпримет «немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня».

Напомним, 22 сентября сирийская армия начала наступление на Алеппо после того, как она официально объявила об окончании перемирия. Причиной стало то, что «боевики» используют перемирие лишь для накопления сил. С таким комментарием ранее выступил представитель российской армии. Это произошло после недельного перемирия, достигнутого в ходе переговоров России и США.


6 комментариев

5
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 10:17
Владимир Владимирович отважно ищет по всему свету нехорошие приключения на задницу россиян ... но если россиян єто устраивает ,- то и пусть ?
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-3
Олег Коротаев , 29 сентября 2016 в 10:25
Что я не понял, когда то я уже похожие высказывания слышал.
Опять прямые угрозы.
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-6
Dmitri Khripko , 29 сентября 2016 в 10:28
О, вот это вообще здорово - угрозы в полном масштабе.
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2
Павел Запорожье , 29 сентября 2016 в 10:32
"МИД РФ: ряд стран Запада не хотят сотрудничать, несмотря на теракты." - интересно, это больше похоже на комментарий дипломата.
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-3
Дима Димин , 29 сентября 2016 в 10:37
не предупредили а пригрозили
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3
Алексей колесников , 29 сентября 2016 в 10:38
Вот зачем гному подсказывать...
Мало нам рязанского сахара...??
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