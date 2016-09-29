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320 В московском метро мужчина обстрелял поезд
На участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро мужчина обстрелял движущийся состав поезда, передает РИА Новости.
«Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 33-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа по подозрению в хулиганских действиях», — цитирует собеседника издание.
По данным агентства, мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по поезду, следовавшему от станции метро «Выхино» к «Лермонтовскому проспекту».
В результате стрельбы в поезде разбились два окна.
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