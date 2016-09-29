На участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро мужчина обстрелял движущийся состав поезда, передает РИА Новости.

«Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали 33-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа по подозрению в хулиганских действиях», — цитирует собеседника издание.

По данным агентства, мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по поезду, следовавшему от станции метро «Выхино» к «Лермонтовскому проспекту».

В результате стрельбы в поезде разбились два окна.