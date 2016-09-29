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Новости

1367 ФАС рассказала о контроле государства над 70% экономики страны

29.09.2016 Теги: монополия, фас, экономика

Участие государства в российской экономике достигло 70%, что является главным препятствием для развития конкуренции. Об этом говорится в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в России, сообщает газета «Ведомости».

По данным ФАС, вклад государства в ВВП вырос с 35% в 2005 году до 70% в 2015 году. При этом количество государственных и муниципальных предприятий с 2013 по 2016 год утроилось. 

Служба обращает внимание на ограничение конкуренции при госзакупках, что приводит к росту цен без улучшения качества продукции, а также на продуктовое эмбарго, которое, несмотря на возможности для расширения отечественного производства, привело к росту цен и созданию новых административных барьеров. По мнению ФАС, политика импортозамещения должна быть ограничена несколькими сферами, такими как оборона, а также обеспечение фармацевтической и продуктовой безопасности. 

Как выяснилось в ходе опросов, большинство российских предпринимателей (58%) считают чиновников главными врагами конкуренции.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев отметил, что доклад – это «не программа действий, а констатация тенденции последних двух-трех лет». По его словам, ведомство по поручению президента готовит национальный план развития конкуренции. За невыполнение этих требований губернаторов и местных чиновников предлагают лишать должности.


18 комментариев

6
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 11:15
Вот сюда и рассосался весь доход от продажи сырья. Цифра убийственная.
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7
Евгений Ковальски , 29 сентября 2016 в 11:20
За невыполнение этих требований губернаторов и местных чиновников предлагают лишать должности."

Чиновники значит создают конкуренцию? Конченная страна.
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1
Igor G , 29 сентября 2016 в 11:35
Контроле корумпированного государства-необходимо было добавить.
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4
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 11:39
Уже давно наметился формат нашего государства - авторитарная власть в политическом секторе и государственная олигархия в экономике..
Для госкорпораций и их фактических бенефициаров вполне комфортная модель - прибыль им в карман, а убытки покрывает общество.. Если нет прибыли, то оклады и бонусы с лихвой компенсируют любые потери при выплате дивидендов..
Авторитарная власть тоже удобная конструкцияь - контроля нет, отчитываться не перед кем.. Любые неудачи и провалы при помощи СМИ можно превратить в победы и достижения..
Единственные проигравшие в этой системе - народ..
Но это уже мелочи..
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3
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 11:41
Развитие конкуренции в госэкономике мы уже видели - это соцсоревнование..
Кто помнит, тот знает..:-)
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2
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 11:49
не народ , а население ... в России народа нет ...так , есть отдельные народности , но погоды это не делает ...
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2
Alexander M. , 29 сентября 2016 в 11:51
Ну чем не Советский Союз?
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0
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 11:57
В СС не было экономической олигархии. Была только политическая..
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0
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 12:33
о-хо-хох .... Анатолий , опять ошибка ... мне даже неловко поправлять , но ...- в СССР не было политической олигархии - была партократия ....
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0
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 12:36
Мне даже неловко спросить, а чем партократия отличается от политической олигархии??))
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2
Otto Traumer , 29 сентября 2016 в 12:06
"ФАС назвала государство главным врагом конкуренции":)
______________

Кому-то ведь могут и бюджет урезать. Как в старом анекдоте:
"А вот за такие слова, батюшка, можно и партбилет на стол положить!"
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1
Слесарь Сантехник , 29 сентября 2016 в 12:14
Здаеца мне, шо ФАС скоро реорганизуют.
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0
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 12:32
Зачем ? Просто поставят нового начальника из ФСБ.
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0
Andrew Spakovsky , 29 сентября 2016 в 12:15
еще повысить единый налог и через лет 7-10- здравствуй плановая экономика... с известным из истории результатом
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1
Алексей Неважно(Киев) , 29 сентября 2016 в 12:18
Возможно ремонт обуви и маникюр гос-во не контролирует.
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0
Andrew Spakovsky , 29 сентября 2016 в 12:41
Зато контролирует ндс и другие налоги, которые представители мб платят со своих заработков покупая товары. .Повышая ен, власть прибьет большую прослойку предпринимателей.
В нормальном государстве малый и средний бизнес- хребет экономики
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0
Юрий Кожин , 29 сентября 2016 в 12:29
70%? Это даже не 86. Есть куда стремиться.
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