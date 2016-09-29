Участие государства в российской экономике достигло 70%, что является главным препятствием для развития конкуренции. Об этом говорится в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в России, сообщает газета «Ведомости».

По данным ФАС, вклад государства в ВВП вырос с 35% в 2005 году до 70% в 2015 году. При этом количество государственных и муниципальных предприятий с 2013 по 2016 год утроилось.

Служба обращает внимание на ограничение конкуренции при госзакупках, что приводит к росту цен без улучшения качества продукции, а также на продуктовое эмбарго, которое, несмотря на возможности для расширения отечественного производства, привело к росту цен и созданию новых административных барьеров. По мнению ФАС, политика импортозамещения должна быть ограничена несколькими сферами, такими как оборона, а также обеспечение фармацевтической и продуктовой безопасности.

Как выяснилось в ходе опросов, большинство российских предпринимателей (58%) считают чиновников главными врагами конкуренции.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев отметил, что доклад – это «не программа действий, а констатация тенденции последних двух-трех лет». По его словам, ведомство по поручению президента готовит национальный план развития конкуренции. За невыполнение этих требований губернаторов и местных чиновников предлагают лишать должности.