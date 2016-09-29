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Новости

3436 Россия заняла последнее место в международном рейтинге здравоохранения

29.09.2016 Теги: здравоохранение, медицина, рейтинги

Россия оказалась на последней строчке международного рейтинга здравоохранения среди стран с населением более пяти миллионов человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

При составлении рейтинга эксперты учитывали среднюю продолжительность жизни, долю ВВП на душу населения, которая тратится на здравоохранение, и ее же в абсолютном выражении.

Россия заняла 55-ое место в списке и уступает по уровню здравоохранения Бразилии, Азербайджану, Колумбии, Иордании и США, которые занимают с 54 по 50-ую строчки соответственно. Согласно рейтингу, средняя продолжительность жизни в России — 70,37 года, на медицину тратятся 7,07% ВВП или 893 доллара.Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что средняя продолжительность жизни россиян по данным за 2015 года достигла 71,4 года. По словам главы правительства, за последние годы этот показатель вырос на 4 года и может считаться «историческим максимумом».


28 комментариев

4
Алексей Неважно(Киев) , 29 сентября 2016 в 12:02
Коороотаааееев!!!Ауууууу.... Мнение не выскажете?)))
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3
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 12:19
А ему что? Сердце плюшевое голова чугунная, нечему болеть.
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1
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 12:26
Не мешайте, он "доказательств" у следственной комиссии требует.
Со вчерашнего дня.
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0
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 12:47
дурачок , что с него взять ...
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-1
Олег Коротаев , 29 сентября 2016 в 13:03
Если Америка в этом рейтинге занимает 50 место, а Россия 55, то это не плохо, и надо учитывать, что ДОЛЛАРОВ на человека,и в процентах к ВВП, так что, лукавые цифры.
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0
Анатолий Прокопьев , 29 сентября 2016 в 13:10
Российская медицина стремительно движется в тартарары. Бюджет будущего года, принятый Госдумой в первом чтении, резко сокращает расходы на нее — от 3,7% ВВП, которых было катастрофически мало, останутся лишь 3,4% от уровня ВВП. Кроме того, Минфин уже выступил с предложениями ограничить бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС. Пациентские организации от этих нововведений пребывают в шоке. А известный доктор президент Нацмедпалаты Леонид Рошаль написал открытое письмо в правительство.
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2
Василий Нестеренко , 29 сентября 2016 в 12:05
исторический максимум? ну-ну.....
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0
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 12:30
ну и еще один рейтинг - финансовой привлекательность городов - Москва - на 84 месте .... впереди , на 83 .... Рейкьявик ... https://t.co/3E6H5OtVXZ
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-1
Евгений самарский , 29 сентября 2016 в 12:59
Я что-то в этом списке не нашел город Киев, столицу "независимого демократического и развивающего" государства. Неужели его вообще нет в списке?! Неужели у Киева вообще минусовая финансовая привлекательность?)))
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2
Слесарь Сантехник , 29 сентября 2016 в 12:16
Одним словом - здравозахоронение, ура товарищи!
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5
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 12:18
Нужно создать свой суверенный рейтинг
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1
Anna Fatalistka , 29 сентября 2016 в 12:25
Удивительно, что вообще какой-то рейтинг. На мой взгляд и считать нечего...0 баллов. А то и отрицательная величина.
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4
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 12:25
Зато по количеству ракет, бомб и танков на душу населения в первой пятёрке наверняка.
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5
ВРАЧ ПСИХИАТР , 29 сентября 2016 в 12:28
Лет пять назад к нам в медицинский университет приезжала министр Голикова. Набилась полная аудитория врачей, медсестер, студентов! Одна из самых смелых медсестер пожаловалась на катастрофически низкие зарплаты, привела конкретную цифру - 9800 рублей на 1, 5 ставки! В ответ министр сказала, что это вранье, что у нее есть подробные отчеты о зарплатах в нашем регионе... Мораль: есть отчеты в министерских кабинетах, а есть реалии жизни, и в реальности в нашей стране НЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, есть небольшие оазисы медицинского профессионализма в огромной пустыне разрушенной отрасли...
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5
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 12:31
ну так 17 лет царствования (удалено модератором) - не прошли даром ...
От модератора: Кирилл, честное слово, забаню за такие вот подставы!
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1
Anna Fatalistka , 29 сентября 2016 в 12:48
Врач психиатр, согласна. Врач педиатр.
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0
Алекс Ковалев , 29 сентября 2016 в 13:07
ВРАЧ ПСИХИАТР , 29 сентября 2016 в 12:28
Так у нас и средняя зарплата выше тридцати тысяч, когда "штатным патриотам" говорили о з/п в 10-15000, всегда получали ответ "вывсеврети" и "апойтиработатьне?". Так что же удивляться ответу Голиковой. Надеюсь как Медведев идти в бизнес не советовала?
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2
Юрий Литвинов , 29 сентября 2016 в 12:34
Брехня. )) С лучшими яхтами и дворцами в мире, не может быть самого худшего здравоохранения. Это наверное не в той России. А в другой. До одна тыщ девятьсот тринадцатого года, когда на тысячу душ населения не было ни одного трамвая или газовой плиты...
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3
Viacheslav N , 29 сентября 2016 в 12:35
Так это же еще не всю медицину оптимизировали!!!! Вот будет феерический результат, когда закончат...
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0
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 12:39
Погодите, как нет здравоохранения ? А что за медицинские центры чемезовский Ростех строил не так давно ?

"В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» корпорация построила девять федеральных центров высоких медицинских технологий. C 2010 года введены в эксплуатацию пять центров сердечно-сосудистой хирургии (Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Пермь и Калининград), два — нейрохирургии (Тюмень и Новосибирск) и два — травматологии, ортопедии и эндопротезирования (Смоленск и Барнаул). Получение Ростехом девелоперских компетенций сделало логичным новое правительственное поручение – строительство 14 перинатальных центров с общим объемом финансирования 36 млрд рублей."

(из Википедии)
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0
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 12:49
это для своих , Кот , не лезьте сюда своими лапами !
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