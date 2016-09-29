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3436 Россия заняла последнее место в международном рейтинге здравоохранения
Россия оказалась на последней строчке международного рейтинга здравоохранения среди стран с населением более пяти миллионов человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.
При составлении рейтинга эксперты учитывали среднюю продолжительность жизни, долю ВВП на душу населения, которая тратится на здравоохранение, и ее же в абсолютном выражении.
Россия заняла 55-ое место в списке и уступает по уровню здравоохранения Бразилии, Азербайджану, Колумбии, Иордании и США, которые занимают с 54 по 50-ую строчки соответственно. Согласно рейтингу, средняя продолжительность жизни в России — 70,37 года, на медицину тратятся 7,07% ВВП или 893 доллара.Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.
В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что средняя продолжительность жизни россиян по данным за 2015 года достигла 71,4 года. По словам главы правительства, за последние годы этот показатель вырос на 4 года и может считаться «историческим максимумом».
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