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Новости

156 СК рассказал о тысяче погибших из-за ошибок врачей за последние два года

29.09.2016 Теги: врачи, медицина, следственный комитет, смерть

Из-за некачественного оказания медицинской помощи и врачебных ошибок за последние два года погибли более тысячи россиян. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает ТАСС. 

«В 2015 году потерпевшими от ятрогенных преступлений признаны 888 человек. Из них из-за врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей», — рассказал Бастрыкин, добавив, что в этом году от ошибок врачей погибли 352 человек, 142 из них — дети.

По словам главы СКР, с начала этого года из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи было возбуждено 419 уголовных дел.

Ранее в четверг агентство Bloomberg опубликовало международный рейтинг здравоохранения среди стран с населением более пяти миллионов человек. При составлении рейтинга эксперты учитывали среднюю продолжительность жизни, долю ВВП на душу населения, которая тратится на здравоохранение, и ее же в абсолютном выражении. Россия заняла последнее место в списке, лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.


1 комментарий

0
Володя Морозов , 29 сентября 2016 в 13:10
Ага. Вот и новое дело врачей?
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