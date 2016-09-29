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1683 Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки
Власти столицы анонсировали расширение зоны платной парковки в ближайшие месяцы. О готовящейся программе сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает ТАСС.
«Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать, и какой тариф там будет действовать. Я думаю, через месяц такая программа у нас появится», — сказал Ликсутов.
Глава столичного департамента транспорта рассказал, что на сегодняшний день в городе действуют 67,5 тысяч платных парковочных мест. Вместе с тем он подчеркнул, что мэрия не намерена снижать тарифы на парковку в центральной части Москвы.
Первые платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года в пределах Бульварного кольца. Позднее платная зона расширилась до Садового кольца. В ноябре 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами, а через год был реализован первый этап точечного ввода платной парковки в местах «наибольшего притяжения автомобилей».
В Москве неоднократно проходили митинги против данного решения.
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