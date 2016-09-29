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Новости

1683 Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки

29.09.2016 Теги: москва, мэрия, парковки

Власти столицы анонсировали расширение зоны платной парковки в ближайшие месяцы. О готовящейся программе сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать, и какой тариф там будет действовать. Я думаю, через месяц такая программа у нас появится», — сказал Ликсутов.

Глава столичного департамента транспорта рассказал, что на сегодняшний день в городе действуют 67,5 тысяч платных парковочных мест. Вместе с тем он подчеркнул, что мэрия не намерена снижать тарифы на парковку в центральной части Москвы. 

Первые платные парковки появились в Москве в ноябре 2012 года в пределах Бульварного кольца. Позднее платная зона расширилась до Садового кольца. В ноябре 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами, а через год был реализован первый этап точечного ввода платной парковки в местах «наибольшего притяжения автомобилей».

В Москве неоднократно проходили митинги против данного решения.


9 комментариев

0
Оксана Шевченко , 29 сентября 2016 в 13:44
В Москве неоднократно проходили митинги против данного решения.
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Митингуй, не митингуй - все равно получишь ....
платную парковку
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0
Vadim Zhirkov , 29 сентября 2016 в 14:15
Этим митинги - игры для бедных. Жаль, что я это понял после, а не до, хотя бы не мерз на улице просто так.
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0
Макар Следопытов , 29 сентября 2016 в 15:06
Платные парковки как и платные туалеты вещь классная вложился по минимуму а стрижешь денежки всегда.как народ не понимает это же для Крыма, новороссии и Сирии. Больше платных стоянок,дорог и сортиров!
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0
Доктор Ольга , 29 сентября 2016 в 13:45
Расширим зоны платной парковки, а на полученные за это деньги налепим яйца с ушами к пасхе и расставим их на улицах Москвы.
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0
Оксана Шевченко , 29 сентября 2016 в 14:18
яйца с ушами бесплатно налепят заключенные местной колонии, а денежки пойдут на какую-нибудь принцессу ольгу в миниатюре
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1
Слесарь Сантехник , 29 сентября 2016 в 13:58
Эх, места ликсутову мало. МКАД ограничивает.
Надоть выйти с народной иницыативой - сделать усю Рассею зоной платной парковки.
Ключевое слово: зона.
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0
Алекс Ковалев , 29 сентября 2016 в 14:55
Слесарь Сантехник , 29 сентября 2016 в 13:58
Не беспокойтесь, администрация Воробьева уже занимается этим вопросом! В других обл. администрациях тоже не лохи сидят, так глядишь и украсят какое-нибудь "болото" посреди деревни Гадюкино знаком с монетками.
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0
Юрий Никольский , 29 сентября 2016 в 14:02
А кто сомневался, что это произойдет?
Конечно, кроме Путина, который обещал не повышать налоги. Он же не про поборы, а только про то, что утверждается в Думе. А поборы у нас решаются на местах и в Правительстве.
Все это в русле того, что на http://www.novayagazeta.ru/new...
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0
Rushan Zaripov , 29 сентября 2016 в 14:57
Собянина--в отставку!
Ликсутова--на Чукотку оленей пасти!
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