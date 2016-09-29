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1470 Казаки устроили акцию у Сахаровского центра в Москве
У здания Сахаровского центра в Москве, где выставлены работы участников конкурса фотографии «Прямой взгляд», проходит акция с участием казаков. Об этом сообщается на странице центра в фейсбуке.
«Нас тут громят в прямом эфире. Пришли: депутат с "банкой крови", люди в камуфляже и казаки. Кричат «мочи козлов, спасай Россию», — рассказали в Сахаровском центре.
Напомним, накануне вечером в Сахаровском центре мужчина облил краской фотографии, посвященные войне на Украине. Испорченными оказались работы победителей конкурса Александра Васюковича и Сергея Лойко. На одной из них запечатлены бойцы батальона «Донбасс», на другой — украинские солдаты в аэропорту Донецка.
«Все произошло во время творческой встречи, которую я проводил. Примерно через час после начала пришла съемочная группа Рен-тв и чуть позже человек, который представился Антоном Беликовым, начал кричать и замазывать мои работы и работы Сергея Лойко краской из баллончика. Объяснил он это пропагандой фашизма и тем, что я фашист и посмел приехать в его город с этими работами», — рассказал «Новой газете» Васюкович.
Полицейские попытались задержать хулигана, но ему удалось скрыться.
Организаторы выставки заявили, что фотографии не будут восстановлены, так как центр не может гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей выставки.
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