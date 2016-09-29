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Новости

1470 Казаки устроили акцию у Сахаровского центра в Москве

29.09.2016 Теги: выставки, казаки, москва

У здания Сахаровского центра в Москве, где выставлены работы участников конкурса фотографии «Прямой взгляд», проходит акция с участием казаков. Об этом сообщается на странице центра в фейсбуке.

«Нас тут громят в прямом эфире. Пришли: депутат с "банкой крови", люди в камуфляже и казаки. Кричат «мочи козлов, спасай Россию», — рассказали в Сахаровском центре.

Напомним, накануне вечером  в Сахаровском центре мужчина облил краской фотографии, посвященные войне на Украине. Испорченными оказались работы победителей конкурса Александра Васюковича и Сергея Лойко. На одной из них запечатлены бойцы батальона «Донбасс», на другой — украинские солдаты в аэропорту Донецка.

«Все произошло во время творческой встречи, которую я проводил. Примерно через час после начала пришла съемочная группа Рен-тв и чуть позже человек, который представился Антоном Беликовым, начал кричать и замазывать мои работы и работы Сергея Лойко краской из баллончика. Объяснил он это пропагандой фашизма и тем, что я фашист и посмел приехать в его город с этими работами», — рассказал «Новой газете» Васюкович.

Полицейские попытались задержать хулигана, но ему удалось скрыться.

Организаторы выставки заявили, что фотографии не будут восстановлены, так как центр не может гарантировать не только их сохранность, но и безопасность посетителей выставки.

 


12 комментариев

6
5kopeek FreukenBok , 29 сентября 2016 в 14:38
Где какое культурное мероприятие, там тут же энтео, казаки , мизулины. Они не работают штоле ? Откуда столько свободного времени ?
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0
Макар Следопытов , 29 сентября 2016 в 15:09
Они на службе у кремля.
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1
Viacheslav N , 29 сентября 2016 в 14:38
Ну вот и еще группка идиотов ряженых подкатила.....Интересно, акция разрешена официально или нет?
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1
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 14:43
А чего ж не так : "депутат" насрал на выставке, а "казаки и люди в камуфляже" руками разнесли его говно по углам ?
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2
Фотий Ту , 29 сентября 2016 в 14:51
Все углы обосцут, как пить дать.
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4
Иван Федоров , 29 сентября 2016 в 14:51
Примерно через час после начала пришла съемочная группа Рен-тв и чуть позже человек
------------------------
Учить ещё нужно этих "фашистов". Вон на Донбасе уже каждая собака знает(в прямом смысле), что если вдруг рядом околачиваются росс. СМИ., то жди беды: обстрел из мусоровозов, прямое попадание в мирный дом и т.д. Наверное "карма" у них такая...
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-8
Олег Коротаев , 29 сентября 2016 в 14:53
Господа украинцы, а что вы писали в ответ на блокирование вашими радикалами посольства России? Что то я подзабыл, как то это было красиво, напомните пожалуйста!
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1
Василий Васильевич , 29 сентября 2016 в 15:00
Напоминаю....Тамбовский волк "вам"......
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0
Owod_ RUS , 29 сентября 2016 в 15:02
А, это журналисты опять всё перепутали? Оказывается, всякие "казаки" замазывали всяким дерьмом не фотографии на выставке, а фасад украинского посольства в Москве? Я вас правильно понял?
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2
Осип Украинский , 29 сентября 2016 в 15:02
Мы не господа. Мы панове. А Украина напала на Россию? Или поставляет отпусников с буками?
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2
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 15:02
Олег Коротаев , 29 сентября 2016 в 14:53
--
Вы реально считаете "казаков" настолько тупыми, что они попутали Сахаровский центр с посольством ?
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1
Юрий . , 29 сентября 2016 в 15:09
Ряженные наемники осуществляют гибридное "правосудие" в гибридной стране.
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