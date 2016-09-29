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267 Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья осужденного по делу Политковской
Бывший начальник 4 отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, осужденный на 11 лет по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, госпитализирован в тюремную больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом заявил его адвокат Карен Нерсесян.
«В данный момент Павлюченков в тюремной больнице, которая находится примерно в ста километрах от колонии. Сейчас мы готовим документы, и в самое ближайшее время будем ходатайствовать о срочной экспертизе и его лечении в специализированном медучреждении. Пока он еще жив», — цитирует юриста Интерфакс.
Причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья, эпилептические припадки с потерей сознания, случающиеся раз в два-три дня.
В то же время в Федеральной службе исполнения наказаний отрицают ухудшение здоровья осужденного.
По словам пресс-секретаря уравления ФСИН по Рязанской области, Павлюченков находится в терапевтическом отделении больницы ФСИН на плановом профилактическом лечении с августа.
«Его состояние удовлетворительное. В реанимации он не был, находится в сознании и в припадки не впадает», — заверил представитель ведомства.
В 2012 году Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства Политковской. Он полностью признал вину и заключил сделку со следствием, а также дал показания против других фигурантов дела. Как установил суд, Павлюченков по заказу Лом-Али Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение 150 тысяч долларов.
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