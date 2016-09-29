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Новости

267 Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья осужденного по делу Политковской

29.09.2016 Теги: анна политковская, дело политковской, колонии

Бывший начальник 4 отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, осужденный на 11 лет по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, госпитализирован в тюремную больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Об этом заявил его адвокат Карен Нерсесян.

«В данный момент Павлюченков в тюремной больнице, которая находится примерно в ста километрах от колонии. Сейчас мы готовим документы, и в самое ближайшее время будем ходатайствовать о срочной экспертизе и его лечении в специализированном медучреждении. Пока он еще жив», — цитирует юриста Интерфакс.

Причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья, эпилептические припадки с потерей сознания, случающиеся раз в два-три дня.

В то же время в Федеральной службе исполнения наказаний отрицают ухудшение здоровья осужденного.

По словам пресс-секретаря уравления ФСИН по Рязанской области, Павлюченков находится в терапевтическом отделении больницы ФСИН на плановом профилактическом лечении с августа.

«Его состояние удовлетворительное. В реанимации он не был, находится в сознании и в припадки не впадает», — заверил представитель ведомства.

В 2012 году Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства Политковской. Он полностью признал вину и заключил сделку со следствием, а также дал показания против других фигурантов дела. Как установил суд, Павлюченков по заказу Лом-Али Гайтукаева осуществлял слежку за Политковской, за что получил вознаграждение 150 тысяч долларов.


2 комментария

0
Gabriel Anhel , 29 сентября 2016 в 16:32
Каким-то макаром на свободу готовят?Плановое профилактическое лечение с августа.У меня внебольничная левосторонняя субтотальная нижнедолевая пневмония тяжелое течение.3 дня реанимации и 20 дней в стационаре.Теперь лечусь дома .на лекарства уходит полпенсии.может и мне в эту тюремную больничку попасть на профилактичесое лечение?
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0
Mariya Kruglyakova , 29 сентября 2016 в 16:45
Неужели причина ухудшения здоровья все таки совесть?
Не хочу пинать упавшего, но не получается избавиться от мысли о том, что когда он заказ выполнял со здоровьем видимо проблем не было.
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