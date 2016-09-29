Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил день пресечения попытки госпереворота 15 июля государственным праздником, пишет APA.

Сделать этот день праздником рекомендовал Комитет национальный безопасности. «Каждый день 15 июля будет отмечаться как день памяти наших жертв», — сказал Эрдоган. День будет нерабочим.

Глава государства назвал праздник Днем независимости турецкого народа. «В тот день наши земли могли быть оккупированы. Однако наш народ не позволил этого сделать», — сказал президент.

Эрдоган во время выступления также заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть продлен на три месяца.

В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка госпереворота. Мятежники вывели на улицы Анкары и Стамбула военную технику и начали захватывать ключевые объекты. Однако вскоре вышли и протестующие: они начали блокировать технику и отнимать у военных оружие. Полицейские участвовали в перестрелкал с путчистами. В результате погибли 246 человек, более двух тысяч получили ранения.

В итоге бунт был подавлен. На следующий день начались массовые аресты. В настоящее время в стране арестованы 32 тысячи человек.