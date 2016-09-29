Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1147 ТАСС: S7 купила проект для строительства космодрома на орбите

29.09.2016 Теги: авиакомпании, космос

Группа компаний S7 рассматривает возможность создания частного орбитального космодрома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к новому руководству проекта.

«Рассматривается идея создания орбитального космодрома, рабочее название — Space Launch («Космический старт»), по аналогии с «Морским стартом» (Sea Launch) и «Наземным стартом» (Land Launch). Проработка идеи находится на первоначальном этапе», — сказал собеседник агентства.

Ранее в сентябре S7 приобрела «Морской старт» у группы компаний Sea Launch, подконтрольной РКК «Энергия». Договор был подписан в рамках Международного астронавтического конгресса. Также S7 приобрела платформу Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Глава Института космической политики Иван Моисеев считает, что космодром пригодится для освоении Луны и планет Солнечной системы, а также для проверки и ремонта спутников. Кроме того, строительство «Космического старта» избавит от необходимости использовать мощные ракеты-носители при запусках аппаратов в дальний космос.


10 комментариев

3
Lenty Vini , 29 сентября 2016 в 17:35
http://www.rosbalt.ru/russia/2... - хороший анализ и все ответы ..
Ответить 
2
Ярослав Деньщиков , 29 сентября 2016 в 17:44
Видимо, рассматривали чертежи батутов, сравнивали ТТХ. Просто бла-бла. Также бессмысленно и бесславно закончится, как покупка команды Формулы-1.
Ответить 
3
Макар Следопытов , 29 сентября 2016 в 17:50
Да, но зато какие перспективы по распилу бабок!
Ответить 
4
Owod_ RUS , 29 сентября 2016 в 17:45
"Глава Института космической политики Иван Моисеев считает, что космодром пригодится для освоении Луны и планет Солнечной системы, а также для..." - "...успешного освоения бюджетных денег", добавлю от себя...
Ответить 
1
Дмитрий Громов , 29 сентября 2016 в 17:53
<<ТАСС: S7 купила проект для строительства космодрома на орбите>>
Да что же это такое?! Ведь в заметке ТАСС (http://tass.ru/kosmos/3663579), на которую ссылается данный материал НГ, нет ни малейшего намёка на _покупку_ группой S7 какого-либо «проекта для строительства космодрома на орбите». Есть лишь сведения от анонимного источника, что в S7 «рассматривается идея создания орбитального космодрома». И это всё при том, что по утверждению самого же ТАСС, ни сама S7, ни Роскосмос, ни РКК «Энергия» информацию этого «источника» фактически _не_подтвердили_, не дав к ней никаких комментариев.

Воистину, как в анекдоте: «Дорогая редакция, я просто …!!!»
Ответить 
3
tchistiakov boris , 29 сентября 2016 в 17:58
а не проще - взять "кредит" из национального резервного фонда, закупить и пришпандорить колёса к "восточному"... и перекатить Йево в вылезшие из орбит глаза дураков - для кого предназначена эта "победная новость"
... и заправочную пальмовым маслом не забыть бы !
Ответить 
2
Фотий Ту , 29 сентября 2016 в 18:11
Космодром? Для освоения планет солллчной системы? Бери скарей, кааанеш пригодитсо, освоим их, картошки насодим, эх, заживем.
Ответить 
2
Дмитрий Громов , 29 сентября 2016 в 18:25
<<tchistiakov boris , 29 сентября 2016 в 17:58
закупить и пришпандорить колёса к "восточному"... и перекатить>>
Лично у меня после прочтения обеих заметок: ТАСС (http://tass.ru/kosmos/3663579) и «Росбалта в России» (http://www.rosbalt.ru/russia/2...) – сложилось чёткое ощущение, что эти большие космочиновники (глава Института космической политики Иван Моисеев и директор «Энергомаша» Владимир Солнцев) _уже_ «закупились колёсами» и, более того, уже ими «закатились по полной программе». А ведь речь они ведут не более и не менее как о судьбе _российской_космической_программы_. И это пугает. Если явно рулящие в отрасли начальники на голубом глазу озвучивают некие фантазии чуть ли не медикаментозного уровня, то российский космос можно начать отпевать уже сейчас. Второе пришествие С.П.Королёва его уже не спасёт.
Ответить 
1
КРАЙ *** , 29 сентября 2016 в 18:39
Какая там орбита?
Чем туда материалы доставлять, как и кем собирать эту, якобы, платформу?
Ответить 
0
Анатолий Тарасов , 29 сентября 2016 в 18:55
Капец авиакомпании, раз менеджмент понесло в космические дали, то всё земное будет пущено на самотек. Это мы уже проходили.
Риторический вопрос: "А если деньги некуда девать, то нельзя ли снизить цены на билеты???"
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама