<<ТАСС: S7 купила проект для строительства космодрома на орбите>>

Группа компаний S7 рассматривает возможность создания частного орбитального космодрома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к новому руководству проекта.

«Рассматривается идея создания орбитального космодрома, рабочее название — Space Launch («Космический старт»), по аналогии с «Морским стартом» (Sea Launch) и «Наземным стартом» (Land Launch). Проработка идеи находится на первоначальном этапе», — сказал собеседник агентства.

Ранее в сентябре S7 приобрела «Морской старт» у группы компаний Sea Launch, подконтрольной РКК «Энергия». Договор был подписан в рамках Международного астронавтического конгресса. Также S7 приобрела платформу Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

Глава Института космической политики Иван Моисеев считает, что космодром пригодится для освоении Луны и планет Солнечной системы, а также для проверки и ремонта спутников. Кроме того, строительство «Космического старта» избавит от необходимости использовать мощные ракеты-носители при запусках аппаратов в дальний космос.