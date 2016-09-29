Более 100 пострадали в результате крушения поезда на станции в Нью-Джерси, передает Reuters. По информации MSNBC, три человека погибли.

Представитель транспортных служб сказал, что действительно есть жертвы, но отказлся предоставить более подробную информации.

Поезд сошел с рельс и врезался в железнодорожную станцию в Хобоконе. Он снес одну из несущих колонн станции, из-за чего произошло частичное обрушение крыши.

Авария произошла в утренний час пик, поэтому на станции было особенно многолюдно.

На месте происшествия работают экстренные службы. Со станции срочно эвакуировали всех людей, а саму ее закрыли.