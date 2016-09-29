Новости
372 В Нью-Джерси при столкновении поезда со станцией пострадали более 100 человек
Более 100 пострадали в результате крушения поезда на станции в Нью-Джерси, передает Reuters. По информации MSNBC, три человека погибли.
Представитель транспортных служб сказал, что действительно есть жертвы, но отказлся предоставить более подробную информации.
Поезд сошел с рельс и врезался в железнодорожную станцию в Хобоконе. Он снес одну из несущих колонн станции, из-за чего произошло частичное обрушение крыши.
Авария произошла в утренний час пик, поэтому на станции было особенно многолюдно.
На месте происшествия работают экстренные службы. Со станции срочно эвакуировали всех людей, а саму ее закрыли.
Фото дня
Блог редакции
В Турции день путча сделали государственным праздником
«Контингент»
Искусство инвестиций во власть
Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23013
-
30 тысяч марафонцев в Москве1331
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+45017
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2447
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге651
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6229
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Анатолию Прокопьеву: Боинг изменил маршрут, облетая грозу - об этом...
Попить чайку с украинцами
Ваша и таких как вы, проблема одна - упрощение! Нельзя упрощать мир...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет239745
«Он был тенью»155621
Знакомьтесь: Дюмин и Володин. Начало долгого кастинга преемника104642
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий