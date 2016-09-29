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Новости

626 Ролдугин сыграл на виолончели из рассказа Путина

29.09.2016 Теги: музыканты, офшоры

 

Руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, музыкант Сергей Ролдугин сыграл на виолончели работы Страдивари, которую якобы приобрел для России, сообщает РИА Новости.

Ролдугин продемонстирировал инструмент «Стюарт» во время пресс-конференции. Он не уточнил, где именно хранится виолончель, сославшись на вопросы безопасности.

«Установлена бешеная охрана, каждое утро, когда прихожу заниматься с инструментом, оповещаю охранные структуры, что я его взял и верну», — сказал виолончелист.

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В настоящее время виолончель принадлежит Ролдугину, однако он заверил, что по окончании его карьеры он отдаст виолончель государству. По его словам, инструмент куплен на деньги благотворителей.

В апреле на прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что Ролдугин, который фигурировал в расследовании о панамских офшорах, потратил деньги в том числе на виолончель работы Антонио Страдивари, поскольку он занимается передачей музыкальных инструментов государству, и на такие покупки у него не хватало собственных средств. По словам Путина, виолончелист приобрел этот инструмент за 12 млн долларов.

Ранее международная группа расследователей опубликовала расследование о деньгах в офшорных фирмах, которые принадложат первым лицам государств и их близким. Ролдугин в расследовании назывался акционером крупнейшего продавца телерекламы в России «Видео Интернешнл», а также бенефициаром компаний, которые владели пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа.


15 комментариев

1
Konst Konst , 29 сентября 2016 в 18:34
Похоронный марш разучивайте, кошелек с ушами.
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1
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 18:37
Ну теперь Героя Труда получит. "Заслужил".
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1
Кот Учёный , 29 сентября 2016 в 18:38
...бедный Антонио Страдивари.

Наверное исполнил увертюру к опере "Моссак Фонсека" ?
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1
КРАЙ *** , 29 сентября 2016 в 18:42
Пока за оффшорки не поймали на ТВ не светили, жил тише воды, ниже травы.
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1
Andrey Makarov , 29 сентября 2016 в 18:51
То есть он купил её для государства, но отдаст когда-нибудь потом? Хитрый ход.
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1
Андерсен Житомирский , 29 сентября 2016 в 18:57
Прелестно! а шо, пацан сказал-пацан сделал... еще фон из казачков кивающих в такт ...
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1
Алексей Неважно(Киев) , 29 сентября 2016 в 18:58
Я дико извиняюсь.просто дико.ибо вопрос не по теме-
Сейчас вычитал-"По словам Пескова, в России население не переживает из-за санкций и намного больше волнуется из-за того, чтобы Сирия была освобождена от террористов."
Так вот интересуюсь,насколько действительно имеет место волнение за Сирию?Вы,граждане РФ,кЮшЯть можете?
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0
Konst Konst , 29 сентября 2016 в 19:05
Пескова вчера песковили на ВВС, до сих пор отойти не может. Несет бред сумасшедшего.
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0
5kopeek FreukenBok , 29 сентября 2016 в 19:06
Оно такое, население-то. За Сирию переживает. Это точно. Еще больше за русскоязычных , истребляемых хунтой. Правда на карте эту Сирию многие найти не могут.
Если серьезно, пыталась с незнакомыми о Сирии потолковать. Но людей почему-то больше рост цен беспокоит и беспредел в ЖКХ.
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0
Konst Konst , 29 сентября 2016 в 19:10
Они и Крым найти не могли до 2014 года. А потом выяснилось, что ночей не спали после 1954 года после передачи Крыма Украине, даже те, кто родился в 2000 году. Люди из прошлого, фантастика стала реальностью.
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0
Konst Konst , 29 сентября 2016 в 19:08
Покойный Немцов говорил, что кое-кто, мягко говоря, не в себе, так вот - не в себе там вся верхушка. Сирия им чешется, видите ли. А сдыхающее Забайкалье не очень.
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0
Анатолий Тарасов , 29 сентября 2016 в 18:59
Эта балалайка стоит 12 лямов$? Отвечу в тренде наших руководителей: "Не верю, а вы докажите??"
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0
Алексей Неважно(Киев) , 29 сентября 2016 в 19:06
.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 29 сентября 2016 в 19:06
Послушайте Анатолий.Это не балалайка,это виолончель,работы Страдивари.Возможно у балалаек был свой "страдивари",но кремонский Страдивари балалаек не делал.
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0
5kopeek FreukenBok , 29 сентября 2016 в 19:01
Дык , Вексельберг то же для страны яйца покупал, но , правда, хранил у себя. Вроде , не очень ему это помогло.
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