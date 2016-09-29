Руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, музыкант Сергей Ролдугин сыграл на виолончели работы Страдивари, которую якобы приобрел для России, сообщает РИА Новости.

Ролдугин продемонстирировал инструмент «Стюарт» во время пресс-конференции. Он не уточнил, где именно хранится виолончель, сославшись на вопросы безопасности.

«Установлена бешеная охрана, каждое утро, когда прихожу заниматься с инструментом, оповещаю охранные структуры, что я его взял и верну», — сказал виолончелист.

В настоящее время виолончель принадлежит Ролдугину, однако он заверил, что по окончании его карьеры он отдаст виолончель государству. По его словам, инструмент куплен на деньги благотворителей.

В апреле на прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что Ролдугин, который фигурировал в расследовании о панамских офшорах, потратил деньги в том числе на виолончель работы Антонио Страдивари, поскольку он занимается передачей музыкальных инструментов государству, и на такие покупки у него не хватало собственных средств. По словам Путина, виолончелист приобрел этот инструмент за 12 млн долларов.

Ранее международная группа расследователей опубликовала расследование о деньгах в офшорных фирмах, которые принадложат первым лицам государств и их близким. Ролдугин в расследовании назывался акционером крупнейшего продавца телерекламы в России «Видео Интернешнл», а также бенефициаром компаний, которые владели пакетами КамАЗа и АвтоВАЗа.