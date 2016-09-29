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122 Во Франции возникли семь новых «супер-регионов»
В четверг, 29 сентября, «Официальный бюллетень» Французской республики опубликовал сообщение, согласно которому 7 из 12 новых регионов страны получили новые названия.
Напомним, изменения были утверждены в ходе реформы, утвержденной Национальным собранием и Сенатом в 2014-2015 гг.
В результате количество регионов французской «метрополии» — т.е. не считая заморских территорий — с 1 января 2016 года уменьшилось с 21 до 12 (или с 22 до 13, если считать Корсику, которая официально называется «административно-территориальным образованием»).
Анонсированные президентом Олландом цели масштабной территориальной реформы заключаются в следующем: 1. регионы достигнут «европейских размеров», чтобы стать «более сильными» 2. государство должно сэкономить на чиновниках. 3. регионам предоставят больше полномочий 4. граждане должны выиграть от того, что органы власти станут ближе (дополнительные полномочия получат коммуны, число которых тоже изменится).
Затем депутаты новых региональных советов проголосовали за названия и столицы регионов. И вот теперь, после того, как результаты голосований были подтверждены Госсоветом Франции, они «вступили в законную силу». Вот официально утвержденные названия новых регионов Франции:
Север
Верхняя Франция (новый регион образован в результате слияния Пикардии и Нор-Па-де-Кале). Столица — Лилль.
Нормандия (Верхняя + Нижняя Нормандия). Столица — Руан.
Регион Бретань сохранил прежние границы и название. Столица — Ренн.
Центр
Регион «Центр» после реформы получил название Центр-Долина Луары. Столица — Орлеан.
Регион Земли Луары сохранил прежнее название и границы. Столица — Нант.
Прежнее название и размеры сохранил и столичный регион Иль-де-Франс (Париж).
Восток
Большой восточный регион (Эльзас + Лотарингия + Шампань-Арденны). Столица — Страсбург.
Овернь-Рона-Альпы (Овернь + Рона-Альпы). Столица — Лион.
Бургундия-Франш-Конте (Бургундия + Франш-Конте). Столица — Дижон.
Юг
Окситания (Лангедок-Руссильон + Юг-Пиренеи). Столица — Тулуза.
Новая Аквитания (Аквитания + Лимузен + Пуату-Шаранта). Столица — Бордо.
Регион Прованс-Альпы-Лазурный берег сохранил прежнее название и размеры. Столица — Марсель.
Автор
Юрий Сафронов
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