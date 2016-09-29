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828 «Роснефть» потребовала от РБК компенсации в 3 млрд рублей
«Роснефть» потребовала взыскать с издания РБК 3,124 млрд рублей в качестве компенсации за репутационный вред, передает RNS.
Речь идет об ущербе, якобы нанесенном крупнейшей российской нефтяной компании после публикации статьи о доле британской компании BP в ходе приватизации «Роснефти».
Центр профессиональной оценки провел анализ, который показал, что минимальное снижение стоимости деловой репутации составит не менее этой суммы.
Окончательный расчет объема вреда будет подготовлен 13 октября, поскольку требуется время для обработки большого объема информации.
Информагентство отмечает, что исковое требование превышает рыночную стоимость всего медиахолдинга на 25%.
Суд отложил рассмотрение иска по существу на 11 ноября.
Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?
Ранее Останкинский суд Москвы обязал газету «Ведомости» удалить с сайта расследование о доме главы «Роснефти» Игоря Сечина в Барвихе и элитном поселке на Рублевском шоссе. Суд обязал руководство издания также уничтожить все «имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры» печатной версии газеты.
К «Новой газете» Сечин также подал иск — из-за статьи о предполагаемой яхте его жены Ольги Сечиной. В настоящее время дело рассматривает Басманный суд, заседание состоится 10 октября.
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