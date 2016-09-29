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1647 По делу о стрельбе у ресторана задержали начальника ОВД
По делу о перестрелке у ресторана Elements, с которой началось преследование криминального авторитета Шакро Молодого, задержан исполняющий обязанности начальника криминальной полиции ОВД «Пресненский» Денис Ромашкин, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Эдуарда Оганяна.
Ромашкин находился в ресторане во время стрельбы между людьми Захария Калашова (Шакро Молодой) и представителями владельца ресторана. Ромашкину инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, сказал адвокат.
Пресненский суд в ближайшее время изберет меру пресечения для Ромашкина.
Перестрелка у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года, в результате погибли два человека. В январе текущего года суд арестовал по делу о перестрелке 24-летнего оперативника Ильдара Шакирова и 29-летнего участкового Рената Зиннатулина. По версии следствия, на момент перестрелки они находились в ресторане, но не приняли должных мер для пресечения преступления.
Перестрелка произошла из-за конфликта хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой. Дизайнер потребовала крупной компенсации, поскольку Ким расторгла контракт. За деньгами приехали рабочие и приближенный Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец) — хозяин фирмы «Гвоздика», где работала Мисикова.
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