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457 Россиянам рекомендовали быть осторожными за границей 30 сентября
Министерство иностранных дел призвало россиян, находящихся за рубежом, быть осторожными в пятницу, 30 сентября, из-за призывов ряда организаций к протестам против активизации боев в сирийском Алеппо. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
«В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо», — сказано в сообщении МИД.
В министерстве не исключили, что такие мероприятия экстремисты могут использовать в отдельных странах «для нападок на Россию и провокаций против ее граждан», поэтому дипломатическое ведомство рекомендует россиянам не посещать места, где «гнев и протест» могут быть обращены против их «достоинства и безопасности».
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что последствием участия Москвы в боевых действиях в Сирии могут стать атаки экстремистов на Россию. В Пентагоне же подчеркнули, что российские действия только ухудшают ситуацию в стране и ужесточают гражданскую войну.
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