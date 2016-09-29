Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

457 Россиянам рекомендовали быть осторожными за границей 30 сентября

29.09.2016 Теги: мид рф, сирия

Министерство иностранных дел призвало россиян, находящихся за рубежом, быть осторожными в пятницу, 30 сентября, из-за призывов ряда организаций к протестам против активизации боев в сирийском Алеппо. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«В Москве обратили внимание на призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо», — сказано в сообщении МИД.

В министерстве не исключили, что такие мероприятия экстремисты могут использовать в отдельных странах «для нападок на Россию и провокаций против ее граждан», поэтому дипломатическое ведомство рекомендует россиянам не посещать места, где «гнев и протест» могут быть обращены против их «достоинства и безопасности».

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что последствием участия Москвы в боевых действиях в Сирии могут стать атаки экстремистов на Россию. В Пентагоне же подчеркнули, что российские действия только ухудшают ситуацию в стране и ужесточают гражданскую войну.


8 комментариев

2
Алексей Бесфамильный , 29 сентября 2016 в 20:41
Россиянам рекомендовали быть осторожными за границей 30 сентября... а в России - все время.
Ответить 
0
Oleg Verkhoturov , 29 сентября 2016 в 20:48
дипломатическое ведомство рекомендует россиянам не посещать места, где «гнев и протест» могут быть обращены против их «достоинства и безопасности».
---------------------------
Это значит - не выходить из дома. Никуда. ))
Ответить 
1
Макар Следопытов , 29 сентября 2016 в 20:53
А дома рискуют быть облитыми помоями из телевизора...
Ответить 
0
tchistiakov boris , 29 сентября 2016 в 20:57
и из кремля - тоже
Ответить 
0
Оксана Шевченко , 29 сентября 2016 в 21:10
свои и дома достанут.
Ответить 
0
ашим .н , 29 сентября 2016 в 20:52
Помню в старое-доброе-советское время говорили- Тех кто отработал в США 5 лет награждали орденом Боевого Красного Знамени. И мы верили.Империя зла!
Ответить 
0
Konst Konst , 29 сентября 2016 в 21:01
Сахарок приготовили небось?
Ответить 
0
Garry yksvonsos , 29 сентября 2016 в 21:04
Где главная новость? Водка подешевеет. А то мы там налоги увеличим, пенсионный возраст может быть. Ну мало ли еще прожектов. А тут наконец то что то реальное сказали. И напиг нам эта заграница.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама