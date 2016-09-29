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Новости

31 Обвинившего коммунальную службу в махинациях с зарплатой дворника отпустили из ОВД

29.09.2016 Теги: мигранты, москва, овд, полиция, суды

Дворника Салохиддина Хуррамова, которому грозило выдворение из страны, отпустили вместе с женой из ОВД района Южное Бутово.

Накануне Зюзинский суд вернул дело дворника Хуррамова на доработку. Все время после задержания и до суда Хуррамов вместе с женой провел в ОВД. Однако в четверг перед началом судебного заседания их обоих отпустили из отделения.

Напомним, полиция задержала Хуррамова 27 сентября под предлогом проверки подлинности документов. Участковый по месту жительства составил протокол о нарушении части 3 статьи 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию или режима пребывания). Ему грозило выдворение из страны.

«Новая газета» ранее рассказывала о Салохиддине, который раскрыл подробности мошеннической схемы при уборке московских улиц. По его словам, руководство ГБУ «Жилищник района Южное Бутово», где он работает, присваивало себе заработанные им деньги.

Сценарий, который он разоблачил в своем заявлении в Следственный комитет, как выяснилось, достаточно популярен среди нечистых на руку работодателей. Однако потерпевшие дворники до сих пор обо всем молчали.

Салохиддина Хуррамова уволили с работы. Сейчас с помощью юристов Комитета «Гражданское содействие» он добивается выплаты заработной платы и восстановления на работу.


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Автор

Али Феруз

специально для «Новой газеты»

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