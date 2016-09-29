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Новости

111 На Украине запретили трансляцию еще трех российских каналов

29.09.2016 Теги: телевидение, украина

Власти Украины запретили ретрансляцию в стране трех российских телеканалов — Соmedy TV, «Наш футбол» и «Карусель». Об этом говорится на сайте национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Регулятор счел, что содержание телеканалов «не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины».

На телеканале «Наш футбол» украинские власти зафиксировали коммерческую рекламу, что является нарушением требований украинского закона «О рекламе» — в стране запрещена трансляция рекламы в передачах иностранных телерадиокомпаний, которые не подпадают под юрисдикцию стран-членов Евросоюза или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

То же самое касается «Карусели». Кроме того, украинские власти обратили внимание на то, что в рубрике о погоде в передаче «Спокойной ночи, малыши» Крым находится в составе России. Причиной запрета Соmedy TV» стало прекращение его деятельности еще в 2014 году.

В начале июля нацсовет запретил ретрансляцию еще девяти российских телеканалов: «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви»,»Настоящее Смешное Телевидение» и Footschool TV.


3 комментария

0
Оксана Шевченко , 29 сентября 2016 в 21:09
а тем временем в Эстонии закроются две последние печатные газеты на русском языке, сообщает портал rus.postimees.ee со ссылкой на издателя AS Postimees Grupp.
Газета «Postimees на русском языке» вышла последний раз 29 сентября, последний номер издания «День за днем» выйдет 1 октября.
https://slon.ru/posts/74189
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0
Алексей Неважно(Киев) , 29 сентября 2016 в 21:12
И это правильно.
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ашим .н , 29 сентября 2016 в 21:11
Погода в "спокойной ночи малыши"?
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