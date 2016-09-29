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111 На Украине запретили трансляцию еще трех российских каналов
Власти Украины запретили ретрансляцию в стране трех российских телеканалов — Соmedy TV, «Наш футбол» и «Карусель». Об этом говорится на сайте национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Регулятор счел, что содержание телеканалов «не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины».
На телеканале «Наш футбол» украинские власти зафиксировали коммерческую рекламу, что является нарушением требований украинского закона «О рекламе» — в стране запрещена трансляция рекламы в передачах иностранных телерадиокомпаний, которые не подпадают под юрисдикцию стран-членов Евросоюза или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
То же самое касается «Карусели». Кроме того, украинские власти обратили внимание на то, что в рубрике о погоде в передаче «Спокойной ночи, малыши» Крым находится в составе России. Причиной запрета Соmedy TV» стало прекращение его деятельности еще в 2014 году.
В начале июля нацсовет запретил ретрансляцию еще девяти российских телеканалов: «Улыбка ребенка», «Психология 21», «Охота и рыбалка», «Православная телекомпания «Союз», Amazing Life, Look TV, «Мини Муви»,»Настоящее Смешное Телевидение» и Footschool TV.
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