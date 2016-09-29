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Новости

199 Интерфакс: в правительстве опровергли поддержку запрета бэби-боксов

29.09.2016 Теги: запреты, правительство

Правительство России еще не утверждало официальный отзыв на законопроект о запрете бэби-боксов, передает Интерфакс со ссылкой на источник в аппарате кабинета министров.

«Официальный отзыв правительства на законопроект о запрете бэби-боксов не подписан, работа над позицией правительства по этому вопросу продолжается», — объясняет собеседник агентства.

Предварительно текст отзыва обсуждался на комиссии правительства по законопроектной деятельности, однако это «лишь один из этапов работы над отзывом, а не его окончательная редакция».

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что правительство уже дало положительный отзыв на подготовленный ею законопроект о запрете бэби-боксов. Новостное сообщение с этой информацией было опубликовано на ее официальном сайте.

Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей.


2 комментария

0
Виктор Тарасов , 29 сентября 2016 в 22:37
А за что же тогда Мизулина (борец против бэби-босксов) благодарила правительство?
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0
Anna Fatalistka , 29 сентября 2016 в 22:43
Правительство, вы там совсем страх потеряли?! Мизулина сказала запретить, а вы что??!! Что это за работа над позицией правительства? Как посмели. Почему еще работаете над отзывом?! Мизулина придумала, подумала, поработала, предложила, внесла, а вы еще не утвердили, не подписали, да еще и опровергли! Вы что, Мизулиной не доверяете? Сомневаться посмели?!
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