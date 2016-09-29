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199 Интерфакс: в правительстве опровергли поддержку запрета бэби-боксов
Правительство России еще не утверждало официальный отзыв на законопроект о запрете бэби-боксов, передает Интерфакс со ссылкой на источник в аппарате кабинета министров.
«Официальный отзыв правительства на законопроект о запрете бэби-боксов не подписан, работа над позицией правительства по этому вопросу продолжается», — объясняет собеседник агентства.
Предварительно текст отзыва обсуждался на комиссии правительства по законопроектной деятельности, однако это «лишь один из этапов работы над отзывом, а не его окончательная редакция».
Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что правительство уже дало положительный отзыв на подготовленный ею законопроект о запрете бэби-боксов. Новостное сообщение с этой информацией было опубликовано на ее официальном сайте.
Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей.
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