Правительство России еще не утверждало официальный отзыв на законопроект о запрете бэби-боксов, передает Интерфакс со ссылкой на источник в аппарате кабинета министров.

«Официальный отзыв правительства на законопроект о запрете бэби-боксов не подписан, работа над позицией правительства по этому вопросу продолжается», — объясняет собеседник агентства.

Предварительно текст отзыва обсуждался на комиссии правительства по законопроектной деятельности, однако это «лишь один из этапов работы над отзывом, а не его окончательная редакция».

Накануне первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила, что правительство уже дало положительный отзыв на подготовленный ею законопроект о запрете бэби-боксов. Новостное сообщение с этой информацией было опубликовано на ее официальном сайте.

Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей.