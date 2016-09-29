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Новости

341 Керри: США готовы прекратить диалог с Россией по Сирии

29.09.2016 Теги: керри, сирия

Власти США близки к тому, чтобы прекратить дипломатические переговоры с Россией по прекращению огня в Сирии, передает Reuters со ссылкой на главу Госдепартамента США Джона Керри.

«Мы находимся на пороге приостановки дискуссии, поскольку она иррациональна в контексте происходящих сейчас бомбардировок», — сказал он.

В таком случае властям страны придется «прибегнуть к другим мерам», добавил Керри. По его словам, «речь идет об одном из тех моментов, когда нам (США) придется добиваться реализации других альтернатив в течение периода, если только не будет ясного указания от враждующих сторон, что они готовы рассматривать вопрос о том, каким образом подходить к данной проблеме более эффективно».

Керри подчеркнул, что США готовы бороться с «Джебхат ан-Нусра» и «Исламским государством» (террористические группировки, запрещенные в России), однако «Россия не верит нам».

Керри также заявил, что США располагают свидетельствами причастности России к произошедшей 19 сентября атаке на автоколонну, доставлявшую гуманитарную помощь к Алеппо. В результате нее погибли 20 человек. По данным США, атака была с воздуха, причем к этому не были причастны силы международной коалиции во главе с США. Россия отрицает причастность к нападению.

Джон Керри накануне уже говорил, что существует угроза прекращения сирийских диалогов с министром иностарнных дел Сергеем Лавровым. Это произойдет, если российские и сирийские войска не прекратят атаки города Алеппо, контролируемого «умеренной» оппозицией и исламистами.


1 комментарий

1
Алексей Бесфамильный , 29 сентября 2016 в 22:53
Призрак второго Афгана становится все материальнее...

Такой же нулевой выхлоп, такие же тайные потери, так же кончится плохо для страны...
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