Полковника Дмитрий Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, только сейчас уволили из органов внутренних дел, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Решение было принято по итогам проверки изучившей обстоятельства дела. Помимо Захарченко уволили и его начальника, главу управления «Т» Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, и начальник этого Управления Александр Тищенко уволены из органов внутренних дел.

Руководству ГУЭБиПК объявлено неполное служебное соответствие — «за неприятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности» в подразделении. Оно касается начальника ведомства Андрея Курносенко, начальника Отдела конспирации, кадров и государственной службы ГУЭБиПК Владимира Абметко, а также начальника Управления на транспорте МВД по ЦФО Олега Калинкина.

Проверка также установила, что начальник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Катков не указал в декларации о доходах недвижимость, которая находится за пределами России, поэтому в отношении него также начали проверку.

Дмитрий Захарченко является фигурантом дела по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» и «получение взятки». Полковника задержали 10 сентября, одновременно с этим силовики провели обыски в его квартирах. На квартире сестры были найдены 8,5 млрд рублей.

По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил семь миллионов рублей за то, что предупредил руководителя «Нота-банка» Галину Морчакову о готовящемся обыске в банке и вызове на допрос.