Российское посольство в США усилило меры безопасности из-за призывов ряда организаций к протестам против активизации боев в сирийском Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Юрия Мельника.

«Мы усилили собственные меры безопасности.Рекомендуем российским гражданам воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность и следовать рекомендациям МИД», — сказал дипломат.

Накануне Министерство иностранных дел призвало россиян, находящихся за рубежом, быть осторожными в пятницу, 30 сентября, в связи с проведением так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо. В ведомстве не исключили, что такие мероприятия экстремисты могут использовать в отдельных странах «для нападок на Россию и провокаций против ее граждан».

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что последствием участия Москвы в боевых действиях в Сирии могут стать атаки экстремистов на Россию. В Пентагоне же подчеркнули, что российские действия только ухудшают ситуацию в стране и ужесточают гражданскую войну.