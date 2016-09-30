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Новости

1220 Посольство России в США усилило меры безопасности из-за «Дня гнева»

30.09.2016 Теги: дипломатия, сша, экстремизм

Российское посольство в США усилило меры безопасности из-за призывов ряда организаций к протестам против активизации боев в сирийском Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Юрия Мельника.

«Мы усилили собственные меры безопасности.Рекомендуем российским гражданам воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность и следовать рекомендациям МИД», — сказал дипломат.

Накануне Министерство иностранных дел призвало россиян, находящихся за рубежом, быть осторожными в пятницу, 30 сентября, в связи с проведением так называемого «Всемирного дня гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо. В ведомстве не исключили, что такие мероприятия экстремисты могут использовать в отдельных странах «для нападок на Россию и провокаций против ее граждан».

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что последствием участия Москвы в боевых действиях в Сирии могут стать атаки экстремистов на Россию. В Пентагоне же подчеркнули, что российские действия только ухудшают ситуацию в стране и ужесточают гражданскую войну.


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