Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработает систему наказания для госслужащих, использующих такие зарубежные мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Telegram для служебной переписки. Об этом пишет газета «Известия».

«Секретарь Совбеза России Николай Патрушев несколько раз поднимал вопрос о недопустимости использования чиновниками несертифицированных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Telegram, для обсуждения рабочей информации. В результате обсуждений рабочая подгруппа «Интернет+суверенитет» включила в «дорожную карту» мероприятие «Введение ответственности органов государственной власти и должностных лиц за использование на сетях связи и (или) при передаче сообщений в сети Интернет несертифицированных средств кодирования (шифрования)», — отметил глава подгруппы «Интернет+суверенитет» Илья Массух.

По данным газеты, ответственность за разработку нормативных актов, регулирующих этот вопрос, могут возложить на ФСБ. Документ, как ожидается, будет подготовлен до конца первого квартала 2017 года.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, ответственность чиновников может быть только дисциплинарная: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнение.

Как пишет издание, запрещать чиновникам использование популярных мессенджеров для обсуждения личных вопросов власти не планируют.

В мае Минэкономразвития выступило с инициативой о запрете чиновникам и военнослужащим вести рабочую переписку через иностранные мобильные приложения.

Ведомство предложило создать государственный аналог, разработкой которого займутся Mail.ru и «Институт развития интернета». Под запретом могут оказаться электронная почта Gmail, мессенджеры WhatsApp, Viber, Skype и Telegram.

Напомним, в марте московским полицейским запретили пользоваться мессенджерами и социальными сетями для передачи информации служебного характера.