Новости
468 Монако отказалось выдать России совладельца Внешпромбанка
Власти Монако отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Монако Магали Жинепр.
Соответствующее решение принял еще 12 июля апелляционный суд княжества, затем вердикт утвердил глава государства князь Альбер II, который обладает правом последнего слова в вопросах выдачи или невыдачи разыскиваемых лиц другим странам.
Причиной отказа в экстрадиции банкира, обвиняемого в России в хищении почти 1 млрд рублей, стало состояние здоровья: недавно он перенес операцию на сердце, отмечает издание.
«Коммерсант» не исключает, что «на решение властей Монако отчасти повлияло давнее знакомство правящего князя с Георгием Беджамовым как с бывшим руководителем Российской федерации бобслея и скелетона». Альбер II является членом Международного олимпийского комитета и сам участвовал в соревнованиях по бобслею на пяти Олимпиадах в 1988-2002 годах.
Напомним, 21 января Центробанк отозвал лицензию «Внешпромбанка» на основании того, что руководство банка построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов и операций по счетам клиентов.
Беджамов скрылся в декабре 2015 года, вскоре после ареста президента банка Ларисы Маркус.
В феврале 2016 года стало известно, что Беджамов находится в Монако. Позднее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова и объявил его в международный розыск. 21 апреля Беджамова задержала полиция Монако, однако в июне его выпустили под залог.
Фото дня
Блог редакции
На Украине запретили трансляцию еще трех российских каналов
Полковника Захарченко и его начальника уволили из МВД
Боги рок-н-ролла в Капелле
Разговоры с Шимоном Пересом
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23100
-
30 тысяч марафонцев в Москве1538
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+45366
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2491
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге685
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6295
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Вы тоже доклад не читали? Если прочитаете, то увидите: "не...
Космическое измерение трагедии
да, уж обосрались, так обосрались... даже обидно за страну - неужто...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет241340
«Он был тенью»157702
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»140446
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
7 комментариев