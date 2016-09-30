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Новости

468 Монако отказалось выдать России совладельца Внешпромбанка

30.09.2016 Теги: банки, экстрадиция

Власти Монако отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального секретаря Генпрокуратуры Монако Магали Жинепр.

Соответствующее решение принял еще 12 июля апелляционный суд княжества, затем вердикт утвердил глава государства князь Альбер II, который обладает правом последнего слова в вопросах выдачи или невыдачи разыскиваемых лиц другим странам.

Причиной отказа в экстрадиции банкира, обвиняемого в России в хищении почти 1 млрд рублей, стало состояние здоровья: недавно он перенес операцию на сердце, отмечает издание.

«Коммерсант» не исключает, что «на решение властей Монако отчасти повлияло давнее знакомство правящего князя с Георгием Беджамовым как с бывшим руководителем Российской федерации бобслея и скелетона». Альбер II является членом Международного олимпийского комитета и сам участвовал в соревнованиях по бобслею на пяти Олимпиадах в 1988-2002 годах.

Напомним, 21 января Центробанк отозвал лицензию «Внешпромбанка» на основании того, что руководство банка построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов и операций по счетам клиентов.

Беджамов скрылся в декабре 2015 года, вскоре после ареста президента банка Ларисы Маркус.

В феврале 2016 года стало известно, что Беджамов находится в Монако. Позднее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Беджамова и объявил его в международный розыск. 21 апреля Беджамова задержала полиция Монако, однако в июне его выпустили под залог.


7 комментариев

0
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 08:59
Товарищ модератор, где я похулиганил?
От модератора: Что имеется в виду?))
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0
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 09:18
При входе с мобильного пишет что айпи забанен
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0
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 09:04
Думаю это единственная причина,не может просвещенная Европа не выдать вора, который у пенсионеров с бюджетниками деньги украл.
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0
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 09:11
Забота троллей из Ольгино о бюджетникам и пенсионерах выглядит несколько наиграно что ли...
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0
Авак Бастаджан , 30 сентября 2016 в 09:08
Все как один имеют возможность бежать за границу, где у них подготовлен запасной аэродром с ворованными деньгами. Никто им не мешает уехать и бьюсь об заклад, что даже помогают. Потом начинают там охать: "Кто дозволил ему уйти?". Кто дозволил он тоже в доле. Игры бесстыжих приводят к стагнации России.
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0
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 09:10
Брит, это Вы?
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0
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 09:13
Думаю что нет
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