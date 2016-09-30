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Новости

1298 ТАСС: начальник Московского уголовного розыска уволился из МВД

30.09.2016 Теги: мвд, розыск

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев, который должен был возглавить УВД по Восточному административному округу столицы, подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Несколько дней назад он написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. И это точно не связано с отставкой начальника Главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, вслед за Зиновьевым в отставку может уйти и его заместитель Михаил Гусаков, к работе которого у руководства московского главка МВД есть вопросы.

В конце августа сообщалось, начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своей должности, чтобы возглавить УВД по Восточному административному округу Москвы.

Ранее источник ТАСС сообщил, что почти все сотрудники МУРа выведены за штат. Исключение составила только 1-я оперативно-розыскная часть (РПЧ), занимающаяся раскрытием убийств, более известная как «убойный отдел», а также сотрудники, связанные с прессой.


1 комментарий

0
ашим .н , 30 сентября 2016 в 09:43
Опять останутся одни честные и порядочные менты?

Скажите - Чиииз. На службу шагом марш.
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