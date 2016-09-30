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545 Правительственные эксперты не поддержали проект о регулировании мессенджеров
Рабочая группа Экспертного совета при правительстве России дала отрицательное заключение на поправки к законодательству, регулирующие такие интернет-мессенджеры как WhatsApp, Viber, Telegram и другие. Об этом сообщает «Коммерсант».
Поправки Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет крупных операторов связи и медиахолдинги — ред.) «вызывают крайнюю озабоченность» у экспертов, говорится в заключении, которое оказалось в распоряжении издания.
Законопроект МКС предполагает внесение поправок в законы «Об информации» и «О связи», вводит понятие «организатора распространения информации в интернете —обмена мгновенными сообщениями». При этом к последним предъявляется ряд требований. В их числе идентификация пользователей, для чего организаторы должны заключать соответствующие договоры с операторами связи. Кроме того, мессенджеры по требованию властей должны будут ограничивать массовую электронную рассылку, а также передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением законодательства.
«Если согласиться с предложениями Медиакоммуникационного союза, то в интернете будет невозможен анонимный обмен сообщениями, что чревато «деградацией рунета», — приводит газета слова правительственных экспертов.
Под действие законопроекта попадет большая часть российской интернет-отрасли, делает вывод рабочая группа; из-за неясности формулировок и невозможности исполнения этих требований доступ к этим ресурсам может быть органичен, пишет «Коммерсант». Он нарушает конституционные права граждан, так как ограничивает приватность в общении между пользователями в интернете. Проект МКС противоречит ст. 23 и ст. 55 Конституции России, следует из заключения правительственных экспертов.
В декабре Минкомсвязи заявило о необходимости регулирования мессенджеров.
«Государства будут по мере роста интернета вводить те или иные формы регулирования. Свобода в интернете не означает безнаказанности и беззакония. Но сегодня точного ответа на вопрос, как интернет-коммуникации должны регулироваться, нет ни в одной стране мира», — сказал тогда глава ведомства Николай Никифоров.
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