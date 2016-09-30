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Новости

662 Кудрин предложил отложить повышение зарплат бюджетникам

30.09.2016 Теги: бюджет, зарплаты, минтруд

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин предложил отложить повышение заработной платы бюджетникам для балансировки бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы повысить зарплату при не растущих доходах, мы должны будем сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц. Вот этот опасный маневр. Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства», — сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

По словам Кудрина, эти цели нужно реализовать, но в более долгосрочной перспективе.

«Сейчас с учетом того, что у нас экономика пока падала, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов», — добавил бывший министр.

Кроме того, Кудрин предложил перераспределить бюджет в сторону увеличения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

«Сегодня, если мы хотим повышать производительность экономики и в ближайшие 3-4 года настроить ее на рост, нам нужно повышать те самые продуктивные производительные расходы. Наши предложения — маневр бюджета в сторону этих вот расходов. Их нужно нарастить хотя бы на 1% ВВП в ближайшие 3-5 лет», — отметил Кудрин.

В начале сентября глава Минтруда Максим Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2017 году.

«Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять», — сказал он.

Согласно «майским указам» президента России, в числе основных показателей, которых нужно достичь к 2018 году — рост реальной зарплаты в 1,5 раза, а также обеспечение доступным жильем 60% семей, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, рост в 1,5 раза производительности труда.


9 комментариев

2
Вадим Нестеровский , 30 сентября 2016 в 10:45
А себе он зарплату до уровня (к примеру) рядового врача - педиатра или учителя начальных классов не предложил уровнять???
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1
Евгений Ковальски , 30 сентября 2016 в 10:59
Когда думают о себе, тренд идёт исключительно на повышение.
Кстати типичная военная стратегия, когда есть две противоборствующие стороны и одну разбить, а самому соответственно выиграть. Только это война более хитрая, её нужно вести так, чтобы противник не заметил что его добивают, не сопротивлялся даже, а заглядывал в рот агрессору. Высший пилотаж. Кудрин и Путин молодцы.
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2
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 11:00
А этот "гуманист" не предложил, заморозить рост тарифов, даже на величину расчетной инфляции?
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1
Володя Морозов , 30 сентября 2016 в 11:13
Тяжко нашему Владимир Владимирычу в окружении врагов, вредителей, предателей. Поднажмем и затянем пояса россиане в помощь вождю!
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0
Алексей Неважно(Киев) , 30 сентября 2016 в 11:17
Коротаев. Вы, как ВЫДАЮЩИЙСЯ экономист, можете вступить с Кудриным в профессиональную полемику и указать ему где взять деньги. Денег нет, но вы держитесь! Всего вам доброго.
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1
Konst Konst , 30 сентября 2016 в 11:06
«Сегодня, если мы хотим повышать производительность экономики и в ближайшие 3-4 года настроить ее на рост, нам нужно повышать те самые продуктивные производительные расходы. Наши предложения — маневр бюджета в сторону этих вот расходов. Их нужно нарастить хотя бы на 1% ВВП в ближайшие 3-5 лет»

Ребята Кудрины, Шмудрины и прочие, ну признайте, что вы полностью продули абсолютно ВСЕ. Вас уже ничего не спасет. Ни маневры, ни переманевры. Я уже неоднократно говорил, что все, что делается на "авось пронесет", без тщательного обдумывания, грозит бедой. И вы эту беду нашли.
И поделом.
Не будет у вас 1% ВВП. Да хоть тресните, не будет. Даже если Крым вернете, и Сирии выплюнетесь и из Донецкой области Украины. Запомните - НЕ БУДЕТ. Слишком много дерьма из вас вышло. И вам его же и вернут.
Крымваш. Спасибо за внимание.
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1
Владимир Горницкий , 30 сентября 2016 в 11:10
Кудрин - не чудотворец, и Кудрин, по-моему, никогда не рассматривался как автор каких-то принципиальных экономических реформ. По-моему, все, что он умеет - это считать деньги и экономить их там, где можно. Собственно, для этого его Путин, видимо, и пригласил. Чтобы тот грамотно урезал расходы там, где Путин ему позволит. Поскольку доходы государства уменьшаются, а реформы подходят к концу. Кудрин и выполняет поставленную задачу. По крайней мере, судя по тому, что приходилось о нем читать, он при этом воровать не будет.
Так что не стоит стрелять в пианиста, он играет, как умеет и как ему дозволено. Хуже было бы, если бы на его месте оказался какой-нибудь малограмотный популист или откровенный вор. Хорошего ожидать в дюбом случае не приходится, но Кудрин в этой ситуации, по-моему, наименьшее зло из числа реальных вариантов.
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0
Владимир Горницкий , 30 сентября 2016 в 11:16
Поправка. Не реформы (которых просто нет), а резервы приходят к концу.
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0
Юрий Никольский , 30 сентября 2016 в 11:19
Кудрин лишь зафиксировал бедственное состояние экономики.
А еще сказал о майских указах. И видна бездарность их составителей. Президент должен определять формы принятия решений для роста экономики, а не действовать, как рогозины с указаниями о том, куда и как давать деньги.
Но Кудрин не скажет об этом тому, кто подписал подготовленные аппаратом майские указы. Аппаратом, где зарплата выше, чем у медиков и педагогов. Аппарат, где готовят следующие указы.
Кудрин не скажет, где можно найти деньги. Не скажет прямо, что генералы требуют все больше денег, когда развязывают войны. Не скажет, что МИД не способен выполнять свои задачи, так как безопасность страны формируется дипломатами. Не скажет, что зарплата генералов, дипломатов и аппаратчиков значительно выше зарплат бюджетников из социальной сферы.
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