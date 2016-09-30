Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин предложил отложить повышение заработной платы бюджетникам для балансировки бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы повысить зарплату при не растущих доходах, мы должны будем сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц. Вот этот опасный маневр. Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства», — сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

По словам Кудрина, эти цели нужно реализовать, но в более долгосрочной перспективе.

«Сейчас с учетом того, что у нас экономика пока падала, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов», — добавил бывший министр.

Кроме того, Кудрин предложил перераспределить бюджет в сторону увеличения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

«Сегодня, если мы хотим повышать производительность экономики и в ближайшие 3-4 года настроить ее на рост, нам нужно повышать те самые продуктивные производительные расходы. Наши предложения — маневр бюджета в сторону этих вот расходов. Их нужно нарастить хотя бы на 1% ВВП в ближайшие 3-5 лет», — отметил Кудрин.

В начале сентября глава Минтруда Максим Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2017 году.

«Совершенно точно повышение будет, указы надо выполнять», — сказал он.

Согласно «майским указам» президента России, в числе основных показателей, которых нужно достичь к 2018 году — рост реальной зарплаты в 1,5 раза, а также обеспечение доступным жильем 60% семей, создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, рост в 1,5 раза производительности труда.