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Новости

30 В МЭР не поддержали «налог на тунеядство»

30.09.2016 Теги: налоги, пенсионный фонд, экономика

Министерство экономического развития отказалось поддержать предложенный ранее законопроект о налоге для россиян, не работающих по трудовой книжке, передает ТАСС.

«Очень сложно отличить потерявшего работу от тех, кто формально не работает и просто не платит деньги в страховые фонды. Правильно решение этой проблемы —  это система стимулов по выводу занятости из тени», — объяснил замминистра Олег Фомичев.

Министерство не видело последней версии законопроекта, а одна из них обсуждалась еще около года назад, отметил заглавы МЭР.

Кроме того, Фомичев сказал, что считает необходимой разморозку накопительной части пенсий. «Система, которую предлагает Минфин и ЦБ, она нормальная, но в качестве добровольной дополнительной», — объяснил чиновник.

Ранее в сентябре министерство труда подготовило законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.

По словам замминистра финансов Татьяны Нестеренко, министерство поддерживает идею Минтруда, нужно лишь четко определить категории граждан и разделить тех, кто не работает в силу обстоятельств и тех, кто «по своему желанию не желает работать».


1 комментарий

0
sova sova , 30 сентября 2016 в 11:20
))) Хоть у кого-то хватило ума, что с "тунеядца" окромя блох взять нечего?
Хотя, бедный народ. В СССР один работяга с 15 лет (начал работать еще в войну на нужды фронта), в 56 лет попал в автоаварию. Нога срослась неправильно. Остаток жизни хромал и пока собирал бумажки на инвалидность - до обморока бледнел при звонке в дверь. Все боялся - вот придет участковый милиционер и спросит (строго) - "Ты почему не работаешь?!" "И что я ему отвечать буду?"
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