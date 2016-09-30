Министерство экономического развития отказалось поддержать предложенный ранее законопроект о налоге для россиян, не работающих по трудовой книжке, передает ТАСС.

«Очень сложно отличить потерявшего работу от тех, кто формально не работает и просто не платит деньги в страховые фонды. Правильно решение этой проблемы — это система стимулов по выводу занятости из тени», — объяснил замминистра Олег Фомичев.

Министерство не видело последней версии законопроекта, а одна из них обсуждалась еще около года назад, отметил заглавы МЭР.

Кроме того, Фомичев сказал, что считает необходимой разморозку накопительной части пенсий. «Система, которую предлагает Минфин и ЦБ, она нормальная, но в качестве добровольной дополнительной», — объяснил чиновник.

Ранее в сентябре министерство труда подготовило законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами.

По словам замминистра финансов Татьяны Нестеренко, министерство поддерживает идею Минтруда, нужно лишь четко определить категории граждан и разделить тех, кто не работает в силу обстоятельств и тех, кто «по своему желанию не желает работать».