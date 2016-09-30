Чурову поручили наблюдение за президентскими выборами в США

Экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров займётся организацией поездки российских наблюдателей на выборы президента США. Об этом сообщает телеканал RT.

По данным CМИ, Центризбирком получил предложение выдвинуть своих наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в составе общей делегации. В настоящее время Министерство иностранных дел России, где Чуров является послом по особым поручениям, формирует состав делегации наблюдателей.

Предполагается, что в группу войдут 10 человек, с «большим политическим опытом по международному наблюдению», свободно владеющие английским языком.

«Вопрос о том, кто возглавит делегацию, остается открытым, и это будет внутренним решением министерства», — сказал член ЦИК России Василий Лихачев.

По его словам, в группу наблюдателей, вероятнее всего, войдут и представители ЦИК.

Лихачёв ожидает, что делегация выявит нарушения на выборах в США. По его словам, уже в процессе избирательной кампании на пост президента «наблюдается задействование административного ресурса».

Напомним, выборы в США пройдут 8 ноября. Основными претендентами на этот пост являются кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.