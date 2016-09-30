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Новости

1286 Чурову поручили наблюдение за президентскими выборами в США

30.09.2016 Теги: выборы, сша, чуров

Экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров займётся организацией поездки российских наблюдателей на выборы президента США. Об этом сообщает телеканал RT.

По данным CМИ, Центризбирком получил предложение выдвинуть своих наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в составе общей делегации. В настоящее время Министерство иностранных дел России, где Чуров является послом по особым поручениям, формирует состав делегации наблюдателей.

Предполагается, что в группу войдут 10 человек, с «большим политическим опытом по международному наблюдению», свободно владеющие английским языком.

«Вопрос о том, кто возглавит делегацию, остается открытым, и это будет внутренним решением министерства», — сказал член ЦИК России Василий Лихачев.

По его словам, в группу наблюдателей, вероятнее всего, войдут и представители ЦИК.

Лихачёв ожидает, что делегация выявит нарушения на выборах в США. По его словам, уже в процессе избирательной кампании на пост президента «наблюдается задействование административного ресурса».

Напомним, выборы в США пройдут 8 ноября. Основными претендентами на этот пост являются кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.


18 комментариев

13
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 11:31
Круто!!! А почему бы чурову не поручить подсчет голосов в сша....ну и, вообще, везде в мире....вот бы тогда путину карта поперла (по высказыванию поручика ржевского)
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0
Юрий Морозов , 30 сентября 2016 в 12:37
По-моему – фейк/трололо:
1. ...сообщает телеканал RT...
2. Какое отношение имеет ОБСЕ к выборам в США??
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6
Алексей Неважно(Киев) , 30 сентября 2016 в 11:32
Трамп 86%?
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1
Катерина Пожарская , 30 сентября 2016 в 12:20
146!
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0
Andrey Makarov , 30 сентября 2016 в 13:14
62,2 ...или так будет, когда памфилову отправят?
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10
Алекс Ковалев , 30 сентября 2016 в 11:33
Надеюсь благодаря такому наблюдению в США не будет ни каруселей, ни вбросов.
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11
sova sova , 30 сентября 2016 в 11:34
Чурову поручили наблюдение за президентскими выборами в США
****************
))))))))))))
"Развязали, но вилки попрятали"? )))
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7
Андерсен Житомирский , 30 сентября 2016 в 11:34
Лихачёв ожидает, что делегация выявит нарушения на выборах в США. По его словам, уже в процессе избирательной кампании на пост президента «наблюдается задействование административного ресурса». и правильно ожидает. выявят еще как-ребята опытные в этом деле ))))
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3
Васо Днепровский , 30 сентября 2016 в 11:47
За иллюстрацию в твиттере отдельное мерси :)
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5
Юрий . , 30 сентября 2016 в 11:54
Понятно, на пост Президента США выберут как обычно путина...
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1
Владимир Василенко , 30 сентября 2016 в 11:59
А Чуров явно на повышение пошел!!! Ему доверили архипочетное дело - наблюдать за выборами в самой Америке! В той самой Америке, которую Россия вот уже сто лет перегоняет-перегоняет, да так и перегнать и не может. И не то чтоб перегнать, даже хоть чуть-чуть приблизится не в состоянии .
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1
Анатолий Зиновьев , 30 сентября 2016 в 12:04
Все свои грехи им припишет.В Америке теперь проголосует 146% избирателей.И все за Трампа.
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1
Кот Учёный , 30 сентября 2016 в 12:29
Какого-такого Трампа ? 146 % за Путина !
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0
Владимир Горницкий , 30 сентября 2016 в 12:07
"Центризбирком получил предложение выдвинуть своих наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека" в составе общей делегации".
"Вопрос о том, кто возглавит делегацию, остается открытым, и это будет внутренним решением министерства", — сказал член ЦИК России Василий Лихачев.
Лихачёв ожидает, что делегация выявит нарушения на выборах в США.
По-моему, эта ситуация заставляет вспомнить поговорку "Посади свинью за стол..."
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