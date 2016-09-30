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Новости

125 Замначальника отдела столичного главка Ространснадзора задержали по делу о взятках

30.09.2016 Теги: взяточничество, задержания, следственный комитет

Следователи задержали третьего чиновника Ространснадзора по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

«На данном этапе следователи установили причастность к совершению указанного преступления заместителя начальника отдела автодорожного надзора по ЗАО, ЮАО, ЮЗАО Центрального Управления государственного автодорожного надзора города Москвы Максима Моргуна. Подозреваемый задержан», — сказала она.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Москве по подозрению во взяточничестве задержаны чиновники Ространснадзора Игорь Суржик и Артем Высоцкий. Следствие вменяет им получение взяток на сумму более 1,1 млн рублей от транспортных предприятий в сфере пассажирских перевозок на маршрутных такси за предупреждение о планируемых проверках.

По словам официального представителя министерства внутренних дел Ирины Волк, после обысков в здании московского управления Ространснадзора полиция доставила в участки более 20 сотрудников ведомства, подозреваемых во взяточничестве.

«Полицейские установили организованную группу, которая подозревается в организации покровительства коммерческих организаций, осуществляющих перевозку пассажиров в Московском регионе и субъектах России, за денежное вознаграждение», — сказала она.

По словам Волк, в ходе более 20 обысков по месту жительства и работы были изъяты 15 оформленных на подставных лиц банковских карт, на которые переводились деньги, материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, и списки организаций, с которых вымогались деньги. 


1 комментарий

0
Виктор Головин , 30 сентября 2016 в 12:20
Среди чиновников и депутатов,есть хотя бы один с совестью... Ранье человек с совестью и честью В России стрелялись,за рубежом покидают свой пост.... а наши получают другое назначение(смотрите указы президента о новых назначениях...)
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