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Новости

489 В АП предложили обязать сотовых операторов делиться с банками базой абонентов

30.09.2016 Теги: администрация президента, минкомсвязи, роскомнадзор, сотовая связь

Подгруппа «Интернет + финансы» рабочей группы при администрации президента предложила разработать закон, обязывающий сотовых операторов передавать банкам информацию о владельце номера телефона при соответствующем запросе, пишут «Известия» со ссылкой на директора Института развития интернета и члена этой подгруппы Екатерину Лобанову.

Отвечать за разработку законопроекта будет Минкомсвязи. «Банку нужно получить данные по статусу клиента от оператора сотовой связи для своевременного предотвращения мошенничества», — объяснила Лобанова. Речь идет о такой информации, как смена сим-карты, блокировка счета и данные геолокации (при помощи биллинга).

Роскомнадзор в то же время предлагает не сообщать банкам персональных данных клиентов, а только информировать в случае смены владельца номера. Например, если клиент взял кредит, сменил сим-карту и перестал выходить на связь. Все остальное, по мнению спикера надзорного ведомства Вадима Ампелонского, нарушает тайну связи.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что компания поддерживает идею, она «требует детальной проработки и обсуждения». В «Мегафоне» считают, что рынок может решить этот вопрос на уровне соглашений, поэтому нет необходимости вводить госрегулирование.


1 комментарий

1
Алекс Ковалев , 30 сентября 2016 в 12:36
"Например, если клиент взял кредит, сменил сим-карту и перестал выходить на связь"
В таком случае следует поступать по закону - обращаться в суд! Только банки не заинтересованы в судебном решении вопросов долга. И ближе по "пацански", чтобы можно было свои претензии к должнику увеличить в 3-4 раза, "поставив на счетчик". И начинаются "наезды", а так как "лохи" сейчас слишком грамотные и борзые пошли, и посылают коллекторов прямиком в суд, то работа банков усложнилась, нужны дополнительные инструменты.
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