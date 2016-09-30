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489 В АП предложили обязать сотовых операторов делиться с банками базой абонентов
Подгруппа «Интернет + финансы» рабочей группы при администрации президента предложила разработать закон, обязывающий сотовых операторов передавать банкам информацию о владельце номера телефона при соответствующем запросе, пишут «Известия» со ссылкой на директора Института развития интернета и члена этой подгруппы Екатерину Лобанову.
Отвечать за разработку законопроекта будет Минкомсвязи. «Банку нужно получить данные по статусу клиента от оператора сотовой связи для своевременного предотвращения мошенничества», — объяснила Лобанова. Речь идет о такой информации, как смена сим-карты, блокировка счета и данные геолокации (при помощи биллинга).
Роскомнадзор в то же время предлагает не сообщать банкам персональных данных клиентов, а только информировать в случае смены владельца номера. Например, если клиент взял кредит, сменил сим-карту и перестал выходить на связь. Все остальное, по мнению спикера надзорного ведомства Вадима Ампелонского, нарушает тайну связи.
Представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что компания поддерживает идею, она «требует детальной проработки и обсуждения». В «Мегафоне» считают, что рынок может решить этот вопрос на уровне соглашений, поэтому нет необходимости вводить госрегулирование.
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