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Новости

386 Минтранс России предложил отменить льготный тариф «Платона»

30.09.2016 Теги: минтранс, платон

Минтранс России выступил за отмену льготных тарифов системы «Платон». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Максим Соколов.

«Тестовый период (применения льготных тарифов — ред.) завершается, и, конечно же, мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально при запуске проекта», — сказал он, объяснив это «позитивным эффектом» в виде ремонта и строительства дорог на средства от сборов.

Ранее Федеральное дорожное агентство Росавтодор предложило вернуться к изначально утвержденному тарифу системы «Платон». В то же время Минэкономразвития выступает за продление моратория на тарифы до 2019 года.

«Платон» — введенная в ноябре 2015 года система сбора денег за проезд по федеральным трассам для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн. После массовых протестов дальнобойщиков был введен льготный тариф. В конце февраля его продлили льготный тариф. Изначально предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф будет увеличен с 1,53 до 3,06 рубля за километр.


7 комментариев

1
Илья Васин , 30 сентября 2016 в 13:05
все равно свое прогнут жулье вороватое. Для понимания - эти 3 рубля СОПОСТАВИМЫ С ВЫПЛАТАМИ НДС ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ!!!!!! Дело в том что при средней стоимости тарифа в 35 рублей километр это фактически 10% ПРЕДОПЛАТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. У меня ТК, я знаю о чем говорю. Это жулье доведет страну до полного краха, вопрос времени
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0
Виктор Головин , 30 сентября 2016 в 13:06
Единственные услышали призыв премьера-Денег нет,но вы- Платонте !!!!И легковые автомашины тоже..
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1
sova sova , 30 сентября 2016 в 13:07
"Пустите переночевать... Да я не потесню вас: сама лягу на лавочку, хвостик под лавочку, сумочку под печку..."
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0
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 13:09
Конечно же минфин за! Баранов нужно стричь нонстоп, и продолжать этот эксперимент во всех возможных сферах существования этих самых баранов.....В этом и есть диалог государства с человеком...Очень интересную идею высказал Аркадий Бабченко, когда сказал, что путин просто прикалывается, закручивая и закручивая гайки...ему дико интересно, где же все таки у баранов предел терпения и есть ли он в принципе
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0
Вениамин Хозин , 30 сентября 2016 в 13:15
Тестовый период (применения льготных тарифов — ред.) завершается, и, конечно же, мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально при запуске проекта»,
----------------------------------------------
Когда обделались от выступлений дальнобойцев и снизили тарифы - это оказывается был тестовый период . А когда состряпали нужные выборы-тестовый период прошёл Шпана. Противная мерзкая шпана.
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0
Аня Приморчанка , 30 сентября 2016 в 13:19
Больше денег! Больше! Больше! А правда есть везунчики, кому реально дороги благодаря "Платону" отремонтировали?
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0
Ярослав Деньщиков , 30 сентября 2016 в 13:19
Я не понимаю, зачем столько разговоров, анонсов, слухов. Поступки правительства должны быть решительными и внезапными. Сейчас время действий, а не сминания женских грудей.
1. Немедленно образовать МГБ.
2. Запретить аборты.
3. Закрыть границы на выезд и импорт.
4. Поднять все штрафы, тарифы и налоги.
5. Посадить всех недовольных и выпустить всех уголовников.
То-то будет весело, то-то хорошо (К.Чуковский).
А я посмотрю на весь этот кровавый балаган из-за границы. Кресло поставлю, кока-колы налью.
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