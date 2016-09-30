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386 Минтранс России предложил отменить льготный тариф «Платона»
Минтранс России выступил за отмену льготных тарифов системы «Платон». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Максим Соколов.
«Тестовый период (применения льготных тарифов — ред.) завершается, и, конечно же, мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально при запуске проекта», — сказал он, объяснив это «позитивным эффектом» в виде ремонта и строительства дорог на средства от сборов.
Ранее Федеральное дорожное агентство Росавтодор предложило вернуться к изначально утвержденному тарифу системы «Платон». В то же время Минэкономразвития выступает за продление моратория на тарифы до 2019 года.
«Платон» — введенная в ноябре 2015 года система сбора денег за проезд по федеральным трассам для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн. После массовых протестов дальнобойщиков был введен льготный тариф. В конце февраля его продлили льготный тариф. Изначально предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф будет увеличен с 1,53 до 3,06 рубля за километр.
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