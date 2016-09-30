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Новости

654 Минздрав проверит данные о потере зрения у пациентов московской клиники

30.09.2016 Теги: минздрав

Росздравнадзор проведет проверку по факту потери зрения у пациентов клиники в Москве после укола препарата «Авастин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минздрава России Олега Салагая.

«В связи с появлением информации об осложнениях при применении препарата «Авастин» в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца министром здравоохранения Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту», — сказал Салагай.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что несколько пациентов клиники потеряли зрение после укола препарата «Авастин».

В связи с инцидентом «Новая газета» направила свои вопросы в НИИ имени Гельмцгольца. Ответ будет опубликован позднее.


4 комментария

1
sova sova , 30 сентября 2016 в 13:42
Я, вот, думаю. А не распыляют ли оный "Авастин" над Россий "от Москвы до самых до окраин"? Саша Сотник на эту тему отличный ролик снял. "МОСКВИЧИ В "НЕСОЗНАНКЕ": "КАКОЙ МН-17? КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?"
Ссылку давать нельзя. Народ нецензурно комментирует.
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0
Елена Курошева , 30 сентября 2016 в 15:04
Что-то распыляют, или в воду добавляют, или в продукты питания. Однозначно, какое-то воздействие идет. Может электромагнитное?! Через вышки сотовой связи?!
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1
5kopeek FreukenBok , 30 сентября 2016 в 14:51
Ролик не смотрела, а зомбоящик включила. Ждала, значиццо, опровержений от Леонтьева и его большой компании. Ан , а по телеку-то молчание. Ни-че-го ! Про Меркель было , про аборты ( Милонов болен или придуривается ? ) , про Сирию. И всё !
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1
Фотий Ту , 30 сентября 2016 в 14:51
Лет шесть назад в Гельмогльца, значит, с иридоциклитом ходил. Прихожу, а там мать честна! Настоящая поликлиника районного городка, разводы на потолке жолтые и штукатурка сыпетса. Но зато бахилы целлофановые на входе продавали в таких маленьких зеленых контейнерах типа киндерсурприза, где-то одни у меня валяютсо. Уж не знаю, как щас у них, может отремонтировались. А радужка от хрусталика тогда у меня по большому счету сама в конце концов отклеилась.
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