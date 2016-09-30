Росздравнадзор проведет проверку по факту потери зрения у пациентов клиники в Москве после укола препарата «Авастин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минздрава России Олега Салагая.

«В связи с появлением информации об осложнениях при применении препарата «Авастин» в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца министром здравоохранения Вероникой Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту», — сказал Салагай.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что несколько пациентов клиники потеряли зрение после укола препарата «Авастин».

В связи с инцидентом «Новая газета» направила свои вопросы в НИИ имени Гельмцгольца. Ответ будет опубликован позднее.