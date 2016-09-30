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Новости

1626 Силуанов собщил о новой заморозке пенсий

30.09.2016 Теги: минфин, пенсионный фонд

Пенсионные накопления россиян будут снова заморожены, но толькол еще на один год, объявил министр финансов Антон Силуанов.

«Разные точки зрения обсуждаются: заморозка или отмена. Результат один и тот же. Но если мы говорим про заморозку, мы будем презентовать наши предложения в области добровольно-накопительной пенсии, и у нас будет год для того, чтобы их обсудить, подготовить все необходимые решения», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

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После обсуждений в течение года и первого полугодия 2017 года будет внедрена новая добровольная накопительная пенсионная система.

Ранее в сентябре стало известно, что министерство финансов совместно с Центробанком разрабатывает новую систему пенсионных накоплений, которая будет запущена с 2018 года.

Зампред правительства Ольга Голодец также сообщала, что федеральный бюджет на 2017—2019 годы верстается исходя из того, что накопительная часть пенсии не будет формироваться в ближайшие три года.


19 комментариев

5
Сергей 227 .... , 30 сентября 2016 в 13:40
Вообще бы отменили этот пережиток прошлого-пенсии.Пипл все схавает.Вот интересно есть придел терпения у нашего народа или нет?Сейчас выходя на пенсию средний гражданин получает 8-10 тыс пенсии.Но ведь на эти деньги прожить нельзя...(если только на дошираках и без одежды)
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1
5kopeek FreukenBok , 30 сентября 2016 в 14:37
Предложение поддерживаю. У нашего нового и большого друга Китая старики никаких пенсий не получают. И ведь как-то живут ! Да, ещё можно тарифы на ЖКХ поднять, аборты , само-собой , только платные , тыщ по 50 сделать, скорая что б тоже только за денюжку приезжала. Ежели мозгами пораскинуть, ещё один бюджет можно спокойно сверстать
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5
Алексей Бесфамильный , 30 сентября 2016 в 13:42
То есть они утверждают, что в последний раз украдут?

Смешно. А кто им помешает сделать это потом еще раз?
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2
Макар Следопытов , 30 сентября 2016 в 14:46
Силуанов: Нам бы еще год у власти продержаться...
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7
sova sova , 30 сентября 2016 в 13:44
))) Кто знает, Силуанов случайно не цыган? А то один цыган как-то давно еще - приучал лошадь овса не есть. Совсем, было, уже приучил. Жалко, подохла тварь невовремя. Прям посеред эксперимента.))
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-7
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 13:46
Вы еще про дуст вспомните.
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2
sova sova , 30 сентября 2016 в 14:08
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 13:46
Вы еще про дуст вспомните.
**********
Дуст - это они и без вас знают. Но это уже будет последним аргУментом, если все предыдущие не помогут.))
Ответить 
-7
Олег Коротаев , 30 сентября 2016 в 13:44
Про дно, ничего не сообщал?
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4
Алексей Бесфамильный , 30 сентября 2016 в 13:56
Во-первых, дно уже пройденный этап - оно осталось где-то высоко над нами.
Во-вторых, ответственный за дно - Улюкаев, а не Силуанов.
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2
sova sova , 30 сентября 2016 в 14:13
Алексей Бесфамильный , 30 сентября 2016 в 13:56
Во-первых, дно уже пройденный этап - оно осталось где-то высоко над нами.
Во-вторых, ответственный за дно - Улюкаев, а не Силуанов.
************
)) Не скажите. По дну у нас более крутые специалисты есть. http://pl.com.ua/wp-content/up...
Они в курсе. Держут руку там где надо и как упремся - так вам сообщат)).
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2
Viacheslav N , 30 сентября 2016 в 13:44
Зря Силуанов говорит о 2017 годе...политически вернее было бы рассказать о, 2030, например...а там ...или ишак или султан помрут...Жалко только людей, которым только и остается, что верить и надеяться
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2
Алекс Ковалев , 30 сентября 2016 в 13:45
Плановая ежегодная заморозка пенсионных накоплений "только еще на один год"
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3
Ваня Ватный , 30 сентября 2016 в 13:50
Эх раз, да еще раз! Да еще много-много раз...
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3
Юрий . , 30 сентября 2016 в 13:55
А г-н Силуанов не думал о введении оброка на пенсионеров?
Граждане пенсионеры, нью-сталину нужны не только ваши голоса на выборах, но и ваши денежки, для реализации своих авантюр и поддержки своих подельников-миллиардеров.
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2
prif meddyg , 30 сентября 2016 в 13:57
Ранее в сентябре стало известно, что министерство финансов совместно с Центробанком разрабатывает новую систему игры:лох ,не лох,тиби тиби дох.
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2
Николай Рыжиков , 30 сентября 2016 в 14:10
Хооорошего вам настроения :)!
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