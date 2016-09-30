Пенсионные накопления россиян будут снова заморожены, но толькол еще на один год, объявил министр финансов Антон Силуанов.

«Разные точки зрения обсуждаются: заморозка или отмена. Результат один и тот же. Но если мы говорим про заморозку, мы будем презентовать наши предложения в области добровольно-накопительной пенсии, и у нас будет год для того, чтобы их обсудить, подготовить все необходимые решения», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

После обсуждений в течение года и первого полугодия 2017 года будет внедрена новая добровольная накопительная пенсионная система.

Ранее в сентябре стало известно, что министерство финансов совместно с Центробанком разрабатывает новую систему пенсионных накоплений, которая будет запущена с 2018 года.

Зампред правительства Ольга Голодец также сообщала, что федеральный бюджет на 2017—2019 годы верстается исходя из того, что накопительная часть пенсии не будет формироваться в ближайшие три года.