Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1110 Путин исключил Фрадкова из Совета безопасности России

30.09.2016 Теги: путин, разведка, совбез

Президент России Владимир Путин исключил экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова из состава Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин включен в состав Совбеза России в должности директора СВР.

Ранее президент предложил спикеру Госдумы VI созыва Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки.

В свою очередь Михаилу Фрадкову был предложен пост председателя совета директоров РЖД.

Михаил Фрадков занимал должность директора СВР с октября 2007 года, до этого он 3,5 года был председателем правительства. 


6 комментариев

0
sova sova , 30 сентября 2016 в 14:16
"Па-а-атундри!! Па жилезнай даро-о-оги!" Ну, а чо. На внешней разведке шубохранилища не построишь. А иво ж всем хотится)).
Ответить 
0
Oleg Verkhoturov , 30 сентября 2016 в 14:20
В РЖД "подкормиться" отправляют. Бонус за старые заслуги. ))
Ответить 
0
Сергей Дюмин , 30 сентября 2016 в 14:32
Молодым везде у нас дорога, а старикам у нас покой. Хватит протирать штаны и есть задарма хлеб.
Ответить 
0
Владимир Василенко , 30 сентября 2016 в 14:37
Это вы на Путина намекаете? Согласен с вами!
Ответить 
0
Фотий Ту , 30 сентября 2016 в 14:55
"...Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни".
Ответить 
0
Станислав Станкевич , 30 сентября 2016 в 15:05
"Перестановка стульев на Титанике."(с)
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

30 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама