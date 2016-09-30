Новости
1110 Путин исключил Фрадкова из Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин исключил экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова из состава Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин включен в состав Совбеза России в должности директора СВР.
Ранее президент предложил спикеру Госдумы VI созыва Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки.
В свою очередь Михаилу Фрадкову был предложен пост председателя совета директоров РЖД.
Михаил Фрадков занимал должность директора СВР с октября 2007 года, до этого он 3,5 года был председателем правительства.
Фото дня
Блог редакции
Огород на кладбище
Минтранс России предложил отменить льготный тариф «Платона»
Кудрин предложил отложить повышение зарплат бюджетникам
ТАСС: начальник Московского уголовного розыска уволился из МВД
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23150
-
30 тысяч марафонцев в Москве1667
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+45590
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2526
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге708
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6336
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Даже если "стартовала случайно", то остается открытым вопрос: Каким...
Космическое измерение трагедии
"Летний Рио-он омельдонился... Малазийский Боинг-он упал... .Боже...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет242141
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»161629
«Он был тенью»158893
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
6 комментариев