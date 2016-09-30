Президент России Владимир Путин исключил экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова из состава Совета безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин включен в состав Совбеза России в должности директора СВР.

Ранее президент предложил спикеру Госдумы VI созыва Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки.

В свою очередь Михаилу Фрадкову был предложен пост председателя совета директоров РЖД.

Михаил Фрадков занимал должность директора СВР с октября 2007 года, до этого он 3,5 года был председателем правительства.