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Новости

1211 Полицейских задержали за использование подростков для поиска педофилов

30.09.2016 Теги: москва, опг, педофилия, полиция

В Москве задержали семерых сотрудников полиции, использовавших подростков для поимки педофилов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, полицейские, используя подставных детей, задерживали педофилов, а затем вымогали с них деньги за прекращение уголовного дела.

Источник Интерфакса рассказал, что полицейских подозревают в организации сети гей-клубов и регулярном шантаже тех, кто вступал в интимную связь с несовершеннолетними подростками, специально нанятыми для этого.

Задержанные подозреваются в организации преступного сообщества и мошенничестве. Среди них — сотрудники ОВД «Ивановское», в том числе оперативники уголовного розыска, а также гражданские. Life.ru называет имена двоих полицейских — Лойко и Ломакин.

На территории Восточного округа Москвы была организована целая сеть гей-клубов, в которую по объявлениям в интернете нанимали людей, в том числе подростков, для оказания интимных услуг. В СМИ не называют возраст несовершеннолетних.

Расследованием дела занимается Следственный комитет. 1 октября следователь подаст ходатайства о заключении задержанных под стражу.


10 комментариев

2
Oleg Verkhoturov , 30 сентября 2016 в 14:16
Вот же кондомы (самоцензура)! Правоохранители, мать вашу!
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0
Юрий Кожин , 30 сентября 2016 в 14:23
На живца?!
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2
sova sova , 30 сентября 2016 в 14:26
)) Ну, а вы как хотели? Оно ж без живца рази хорошую рыбу поймаешь? А то ж несправедливость какая. ДПСникам, значить, кажин день слева капает. А этим чевош? Да и скока там той прибыли? Так. Кошкины слезы. На винт от "Св. Ольги" не хватит. А ору-то, ору, теперь. Ну, невозможно ни жить, ни размножаться. Нет!! "Вы звери, господа! Вы звери!"))
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4
Igor Karpov , 30 сентября 2016 в 14:26
Одно слово ОПГ, одни из них "зарабатывают" на ворах в законе, другие на мигрантах, третьи на водителях, четвёртые на педофилах .... и что интересно - вообще никто не хочет работать честно, на одну зарплату, исполнять обязанности правоохранителя....
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-1
Сергей Дюмин , 30 сентября 2016 в 14:29
Оборотни в погонах?
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0
Igor Karpov , 30 сентября 2016 в 15:21
Сергей Дюмин, 30 сентября 2016 в 14:29
Оборотни в погонах?

Сергей, самое интересное что нет, не оборотни. Это уже их нормальное состояние. Так как думается что оборотень - он ведь как - с утра до заката - сама чистота и порядочность, а с заката до рассвета - жуткий монстр.
Но достаточно, например заглянуть в какое-нибудь ближайшее ОВД, написать например заявление на кражу бумажника из кармана - и всё, не надо дожидаться заката... :-)
А уж молчу про ДПС-ника, средь бела дня бросающегося из кустов на проезжающего водителя, как волк на зазевавшегося ягнёнка....
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1
Васо Днепровский , 30 сентября 2016 в 14:41
Я смотрю, у редактора Твиттер ленты сегодня отменное настроение. То Чуров в шлеме, теперь полицейские в "спец-одежде"...
:-)
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3
Алекс Ковалев , 30 сентября 2016 в 14:45
А что странного? Кто что охраняет, тот то и нарушает: борцы с коррупцией попадаются на взятках, таможенники на контрабанде, ФСКН на наркотиках, "борцы с педофилами" на сутенерстве.
И при чем казалось бы Путин - гарант незыблемости конституции, конституционных прав и свобод?
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0
Владимир Василенко , 30 сентября 2016 в 15:20
И Путин тоже при деле. Помогает друзьям и друзьям своих друзей, развернуться в полном объеме на просторах земли имперской и в вширь но и вглубь.
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2
Фотий Ту , 30 сентября 2016 в 14:45
Во как повернулось, преступное сообщество, мошенничество, а менты-то небось думали што это не просто творческий подход к работе а ищо и плюс неплохая прибавка к пенсии.
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