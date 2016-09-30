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1211 Полицейских задержали за использование подростков для поиска педофилов
В Москве задержали семерых сотрудников полиции, использовавших подростков для поимки педофилов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, полицейские, используя подставных детей, задерживали педофилов, а затем вымогали с них деньги за прекращение уголовного дела.
Источник Интерфакса рассказал, что полицейских подозревают в организации сети гей-клубов и регулярном шантаже тех, кто вступал в интимную связь с несовершеннолетними подростками, специально нанятыми для этого.
Задержанные подозреваются в организации преступного сообщества и мошенничестве. Среди них — сотрудники ОВД «Ивановское», в том числе оперативники уголовного розыска, а также гражданские. Life.ru называет имена двоих полицейских — Лойко и Ломакин.
На территории Восточного округа Москвы была организована целая сеть гей-клубов, в которую по объявлениям в интернете нанимали людей, в том числе подростков, для оказания интимных услуг. В СМИ не называют возраст несовершеннолетних.
Расследованием дела занимается Следственный комитет. 1 октября следователь подаст ходатайства о заключении задержанных под стражу.
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