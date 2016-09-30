Телеканал TF1 сообщил новые данные о том, как развивалась трагедия на Английской набережной в Ницце 14 июля 2016 года, когда террорист въехал на 19-тонном грузовике в толпу. Согласно данным расследования, на которые сослался телеканал, грузовик террориста остановила не полиция: он просто заглох через 4 минуты и 17 секунд после начала движения. Еще через 43 секунды полицейские открыли по грузовику стрельбу, которая длилась 1 минуту 15 секунд и застрелили террориста.

TF1 подтвердил и еще одну важную деталь, о которой сообщалось ранее: въезд на Английскую набережную по пути движения террориста перекрывала только одна машина полиции. Напомним, 21 июля газета Libération поместила на обложке фотографию, которая демонстрировала, что въезд в пешеходную зону Английской набережной перекрывают два сотрудника муниципальной полиции, а также металлические заборчики и пластиковые барьеры.

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«Первые сотрудники национальной полиции стояли на 370 метров дальше, в центре пешеходной зоны, у отеля Westminster», — написала газета. Именно там, по ее версии, и перекрывали движение две машины национальной полиции (по одной в каждую сторону). И это на 6-полосной дороге (если считать оба направления). Впрочем, к тому времени террорист проделал большую часть своего 2-километрового пути.

Чуть раньше, 16 июля, т.е. на второй день после теракта, министр внутренних дел Бернар Казнев заявлял, что «машины полиции сделали проезд по Английской набережной невозможным». И только «по тротуару очень грубым образом грузовик смог прорваться».

То есть, судя по заявлению министра внутренних дел, полиция просто не могла предположить, что террорист окажется настолько вероломным, что дерзнет объехать ее по обочине.

О том, что при нормальной блокировке дорог, ведущих к месту праздника, террорист не смог бы прорваться туда на грузовике, многие жители Ниццы говорили уже следующим утром (см. репортаж «Новой газеты» с места события) . Свидетели трагедии также рассказали, что машины скорой помощи приехали примерно через час. На следующий день после трагедии эту информацию подтвердила местная газета Nice Matin, сообщившая, что первые скорые смогли подъехать к месту трагедии через 45 минут.

Жертвами теракта в Ницце стали 86 человек.